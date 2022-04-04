تمكن مسلسل العائدون من نيل إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب ما يتضمنه هذا العمل الدرامي من أحداث مهمة، خاصة بعد عرض الحلقة الثانية منه مساء أمس، وكيف رأى المشاهدون نهاية «أبو مصعب»، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد فراج، بعد اكتشاف خيانته، لذلك بحث عدد كبير من المتابعين عن مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 3 والقنوات الناقلة، حتى يتمكنوا من معرفة الأحداث التالية.

مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 3 والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 3 والقنوات الناقلة، يوميًا طوال أيام شهر رمضان 2022، فقط وحصريا عبر كلٍ من الشاشات التالية، «دي ام سي»، و«دي ام سي دراما»، ومنصة «watch it» الالكترونية.

فعبر شاشة «دي ام سي»، تكون مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة الحلقة 3 والقنوات الناقلة، في تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً، بينما تأتب الإعادة مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، أما الثانية في الخامسة إلا خمسة مساءً.

كما تعرض شاشة «دي ام سي دراما»، من عرض مسلسل العائدون، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.

نهاية الحلقة الثانية من مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل العائدون، بـ عقاب الفنان محمد فراج، الذي يجسد شخصية «أبو مصعب»، عن طريق وضعه داخل قفص حديدي، في ساحة كبيرة بأحد الميادين، وإضرام النيران فيه، ليتعاطف مع هذا المشهد عدد كبير من المشاهدين