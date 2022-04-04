«العائدون» الحلقة 2.. محمد فراج يقع في قبضة داعش والجمهور يتأثر بمشهد حرقه

تصدر الفنان محمد فراج، موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعد عرض الحلقة 2 من مسلسل «العائدون»، مساء أمس الأحد، التي تضمنت أحداثًا مهمة وشيقة، إذ جرى اكتشاف خيانة «أبو مصعب»، وهي الشخصية التي يقدمها «فراج» في هذا العمل الدرامي، ووقوعه في قبضة تنظيم داعش في سوريا، وتمت معاقبته بوضعه داخل قفص حديدي في ساحة كبيرة، ومن ثم إضرام النيران فيه، وهو ما أثار تعاطفًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور على أداء «فراج» الذي وصفوه بالـ«المميز».

كتب أحد الأشخاص على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدًا بأداء الفنان محمد فراج، في مسلسل «العائدون»، قائلًا: «محمد فراج في حلقتين من مسلسل العائدون قدم أداء مبهر وكأنه بيعمل مسلسل لوحده».

في حين جاء تعليق آخر متأثرًا بأداء الفنان محمد فراج، قائلًا: «أنا بكيت كأنه بيموت بجد بعد الشر»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاءت تعليقات أخرى تبدي إعجابها بإتقان الفنان محمد فراج، لشخصية «أبو مصعب»، التي يجسدها خلال أحداث مسلسل «العائدون» بطولة أمير كرارة، «ممثل متميز في كل حاجة»، و«مشهد صعب وهو عمله باحترافية»، و«كان مشهد صعب جدًا»، و«شخصية جبارة أداء خارق كالعادة للأستاذ محمد فراج»، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فريق عمل مسلسل «العائدون»

يضم مسلسل «العائدون»، مجموعة كبيرة من الأبطال، أبرزهم، أمير كرارة، ومحمود عبد المغني، وأمينة خليل، ورشا بلال، وأحمد الأحمد، وميدو عادل، ومايا طلام، وإسلام جمال، ونبيل عيسى، وجيهان خليل، وغيرهم من الفنانين.

جدير بالذكر أن مسلسل «العائدون» من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة «ميديا هب» سعدي – جوهر.