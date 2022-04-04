6 أحداث رئيسية ترسم مسار أسعار الذهب عالميا الأسبوع الجاري

تتحرك أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، في ضوء عدد من الأحداث الاقتصادية التي من شأنها تحديد مسار المعدن الأصفر، سواء بالهبوط أو الصعود أو حتى البقاء في مستوى تحركه الأفقي الحالي.

أمريكا واستراليا تحددان السعر هذا الأسبوع

بحسب مفكرة مؤسسة جولد إيرا لـ أبحاث الذهب، تبدأ تلك الأحداث اليوم الإثنين الموافق 4 أبريل 2022، بصدور تقرير طلبات المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه الكشف عن مستوى الإنفاق على مستلزمات التصنيع وما إذا كانت المصانع متفائلة بشأن مبيعاتها أم غير ذلك.

قرار الفائدة للبنك الاسترالي يحسم مسار الذهب

ثاني تلك الأحداث، قرار الفائدة للبنك الاسترالي، والذي من المتوقع صدوره غداً الثلاثاء 5 أبريل، إذ تؤثر أسعار الفائدة في مسار الذهب، فتنخفض فرص شراء الذهب والإقبال عليه بارتفاع أسعار الفائدة، كما سيصدر غداً أيضاً بيان الفائدة للاحتياطي الاسترالي، وتقرير مؤشر ISM الخدمي.

إعانات البطالة الأمريكية تحسم مسار المعدن الأصفر

وتتحدد أسعار الذهب هذا الأسبوع أيضاً، بصدور كل من تقرير إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي، وكلا التقريرين مهمين في رسم مسار المعدن الأصفر، إذ تعبر البطالة الآخذة في نمو وإعاناتها عن ركود من شأنه زيادة الطلب على الذهب، بالإضافة إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي مؤشر على تحرك جديد بشأن أسعار الفائدة.

تعرف على سعر جرامات الذهب اليوم في مصر

وتخضع أسعار الذهب في مصر لتأثيرات السوق العالمية، وبلغت الأسعار اليوم الإثنين، عند تحرير هذا الخبر، 1109 جنيها لجرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 970 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مبلغ 931 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بـ7760 جنيهات، بينما سجلت الأوقية 34477 جنيها.