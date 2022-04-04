تزامنًا مع بداية شهر رمضان الكريم تتنافس القنوات الفضائية بعرض المسلسلات العائلية والكوميدية والتي يمكن أن يتجمع حولها أفراد الأسرة، لذلك تزداد عمليات البحث اليوم عن مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 3 والقنوات الناقلة، حتى يمكن متابعته بعد الإفطار.

وللمهتمين بمعرفة مواعيد مسلسلات رمضان 2022، تقدم لكم «الوطن» في إطار الإجابة على الأسئلة التي تشغل بال المواطنين، مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 3 والقنوات الناقلة، وترددها على القمر الصناعي نايل سات، وفق المعلن في السطور التالية:

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 بطولة شيماء سيف الحلقة 3 والقنوات الناقلة

وتعرض قناة الحياة بشكل حصري مسلسل في بيتنا روبوت 2 على القنوات التلفزيونية، فضلا عن أن منصة Watch it تمتلك حقوق إذاعة الحلقات.

وتعرض اليوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022، الثالث من شهر رمضان المعظم الحلقة الثالثة من مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني، على قناة الحياة ويكون العرض الأول مساء اليوم عقب أذان المغرب بشكل مباشر، إذ تذاع الحلقة في تمام الساعة 6:20 مساءً.

وكانت القناة قد كشفت في وقت سابق أن المسلسل سيكون له إعادتين الأولى، في تمام الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 10:30 صباح اليوم التالي.

تردد قناة الحياة

إذا كنت مهتمًا بمتابعة مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 3، يمكنك ضبط تردد القناة على الريسيفر والتلفزيون من خلال اتباع الآتي:

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة: 12206.

معامل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ويشارك في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت، عددًا من الفنانين وهم هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، والعمل من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.