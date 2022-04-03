أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 2 بطولة شيماء سيف في رمضان 2022

عُرضت، اليوم، الحلقة الثانية من أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني بطولة، هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.

أحداث الحلقة الثانية من مسلسل في بيتنا روبوت 2

بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل في بيتنا روبوت 2، بصدمة يوسف «هشام جمال» خلال لقائه مع المستثمرين، عندما اكتشف أن المستثمر خدعه من خلال شراء أسهم في شركته وشركة منافسة، وأنه مضطر للخضوع لمنافسة مع روبوت جديد هو «متين».

وفي نفس السياق تذهب سارة إلى عيادة الدكتورة عبلة والتي لديها مشاكل نفسية مع الرجال، وفي إطار كوميدي تتحدث مع سارة، والتي تؤكد خبر حملها.

بعد انتهاء الاجتماع، يغضب يوسف ويذهب إلى المكتب وتظهر مشاحنات كوميدية بين الروبوت لذيذ والسكرتيرة في المكتب، ويتشاجر يوسف مع مساعده بسبب عدم تحضيره للعرض الترويجي.

يتلقى يوسف مكالمة من سارة، تخبره أنها في العيادة، فيذهب إليها مصطحبا الروبوت زومبا، ولكنه يعاني من مشكلة خلال ركنة السيارة، ويهرع إلى العيادة، لتنتهي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل في بيتنا روبوت.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

وفي الجزء الثاني من المسلسل، يتم استكمال أحداث الجزء الأول من مسلسل في بيتنا روبوت، فبعد نجاحه في المسابقة العلمية، وحصوله على المركز الأول، يبدأ يوسف في محاولة تكبير عمله، من خلال التعامل مع مجموعة من المستثمرين، لكنه يكتشف أن الشركة تعمل مع شخص صنع روبوت آخر، وتبدأ المنافسة بينهم، لتحديد من هو الأفضل فيما بينهم.

يعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 في تمام الساعة 6:30 مساءً على القناة الحياة ومنصة واتش ات.