شركة سويسرية تلغي 222 رحلة جوية بعد إصابة أغلب موظفيها بكورونا

حالة من الفوضى، اجتاحت بعض المطارات البريطانية، على خلفية إلغاء إحدى شركات الطيران السويسرية عدد كبير من الرحلات الجوية وصلت إلى 222 منذ الجمعة الماضي، بحسب مانقلته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

فوضي في مطارات بريطانية

وأفادت الشبكة أن شركة الطيران السويسرية «إيزي جيت»، وهي إحدى الشركات المنخفضة التكلفة، تسببت في إلغاء مئات الرحلات، مما ترتب عليها إحداث حالة من الفوضى والإرباك في عدة مطارات، ووصل الأمر إلى ترك الكثير من المسافرين عالقين.

وأرجعت الشركة السويسرية السبب في إلغاء الرحلات إلى النقص الكبير في موظفيها، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.بسبب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا المستجد.

وحول إمكانية حل الأزمة، أوضحت شركة الطيران السويسرية أنها سوف تعوض النقص في الموظفين من خلال استدعاء الموظفين الاحتياطيين لها.

تفشي كورونا بين موظفي الشركة

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الشركة، أن التسبب في إلغاء 222 رحلة يعوج إلى تفشي فيروس كورونا المستجد بين عدد كبير من الموظفين، واصفاً هذا التفشي بأن معدلاته تفوق الوضع الطبيعي.

وتواجه عدد من دول العالم ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد، بعد قيامها بتخفيف الإجراءات الاحترازية، مثل عدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، وكذلك عدم الالتزام بسياسة التباعد الاجتماعي.

ومن أبرز الدول التي شهدت تفشي ثاني لفيروس كورونا، جمهورية الصين، وبلغ عدد الاصابات اليومية بها أمس 13 ألف حالة، وكان نصيب مدينة شنغهاي منها 4 آلاف حالة.

وفرضت الصين حالة من الإغلاق منذ عدة أيام على مدينة شنغهاي، وقامت بإجراء اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد، وكذلك فحصت أعداد كبيرة من المواطنيين، ورغم ذلك ما زالت حالات الإصابة بالفيروس مستمرة وتسجل حالات متزايدة يوماً بعد يوم، وسط تفشي كبير لم يحدث في الصين منذ عامين.