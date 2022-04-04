إصابات كورونا عالميا تقترب من 492 مليون حالة وأكثر من 6 ملايين وفاة

اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، من تسجيل 492 مليون إصابة، وسجلت الإصابات منذ ظهور الفيروس إلى 491 مليونا و805 آلاف 249 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و176 ألف و195 حالة وفاة، بينما ارتفع مجموع الشفاء إلى 426 مليونا و771 ألف و303 حالات.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 127190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بما في ذلك 15 حالة وافدة من الخارج و218 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14001406 حالات، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 17453 حالة وفاة.

تطعيم 44.5 مليون شخص بالكامل في كوريا الجنوبية

وأشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في البلاد، بلغ 44.5 مليون،«86.7%» من أصل 52 مليون نسمة، فيما تلقى 63.9% جرعات معززة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

دخول قواعد التباعد الاجتماعي المخففة في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ

ومن المقرر أن تدخل قواعد التباعد الاجتماعي المخففة لمكافحة «كورونا» في كوريا الجنوبية، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، وبموجب القواعد، تم السماح بالتجمعات الخاصة لما يصل إلى 10 أشخاص بغض النظر عن حالة التطعيم.

كما مددت السلطات الكورية الجنوبية، ساعات العمل للمرافق متعددة الاستخدامات حتى منتصف الليل، بما فيها المطاعم والمقاهي والحانات والنوادي الليلية وغرف الغناء والحمامات والمرافق الرياضية في الأماكن المغلقة ومقاهي الإنترنت والكازينو ودور السينما والمسارح.

بدورها، أشارت شركة طيران «آسيانا» الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى استئناف رحلاتها إلى «هاواي» في وقت خففت السلطات الكورية الجنوبية، القيود المفروضة على السفر.

وفي الصين، وصل نحو 10 آلاف من العاملين الطبيين من مناطق مختلفة إلى شنجهاي خلال الأيام الأخيرة لمساعدتها في مكافحة الفيروس.

من جانبها، أشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الاثنين، إلى تسجيل 1366 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس لـ البلاد، أمس الأحد، فيما لم تسجل السلطات الصينية حالات وفيات جديدة بـ الفيروس.

السلطات الصحة الصينية تسجل 39 حالة إصابة وافدة بكورونا

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير، أن 836 حالة تم تسجيلها في مقاطعة «جيلين» الواقعة في شمال شرقي البلاد، و425 حالة في بلدية شنجهاي، و16 حالة في مقاطعة فوجيان، مشيرة إلى تسجيل 39 حالة إصابة جديدة وافدة.

من جانبها، أشارت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إلى أن إجمالي وفيات الفيروس ظل ثابتا عند 4638 شخصاً، فيما تعافي 1848 شخصا، أمس الأحد الماضي.