لأول مرة بالصعيد.. اعتماد مستشفى «طيبة» التخصصي بالأقصر دوليا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن اعتماد مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، كأول مستشفى معتمد بإقليم الصعيد، وذلك طبقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات «GAHAR 2021» والمعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا العالمية.

الرعاية الصحية تجتاز معايير الاعتماد القومية المعتمدة من جمعية «الإسكوا»

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان لها، إلى أنَّ مستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر، التي تعد أول مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، بإقليم جنوب الصعيد، يحصل على هذه الدرجة من الاعتماد، وذلك لاجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد القومية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «الإسكوا»، التي تضاهي نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وترسخ الركائز الأساسية في نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بالغ سعادته لحصول المستشفى على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية «الإسكوا»، بما يعني مطابقتهما لأعلى المعايير العالمية ويؤكّد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

ولفت إلى أنَّ التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية ومستوى تقديم الخدمة ستكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة التي حددها الرئيس عبدالفتاح السيسي لامتداد المنظومة كاملة إلى كل محافظات الجمهورية بنهاية 2030.

وأضاف أنَّ اجتياز المستشفيات معايير الاعتماد القومية المعتمدة دوليًا من جمعية «الإسكوا» يعني مطابقتها لشروط ومتطلبات الاعتماد، ومعايير الرعاية المتمركزة حول المريض، والمعايير المتمركزة حول المنشأة، والمتطلبات الإضافية، لافتًا إلى أنَّ تلك المعايير التي تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التي ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأوضح أنَّ شروط ومتطلبات الاعتماد تشمل التطابق مع متطلبات اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعلاقات تتسم بالشفافية والأخلاقيات، بينما تشمل المعايير المتمركزة حول المريض ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، الحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها، تقديم الرعاية المتكاملة، الخدمات التشخيصية والمساعدة التكميلية، الإجراءات الجراحية والتداخلية، إدارة وسلامة الدواء، فيما تشمل الرعاية المتمركزة حول المنشأة ضمان سلامة البيئة والمنشآت، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الإدارة والحوكمة المؤسسية، التقييم والمشاركة المجتمعية، إدارة الموارد البشرية، إدارة وتكنولوجيا المعلومات، الجودة وتحسين الأداء، علاوة على المتطلبات الإضافية من التعليم الإكلينيكي المتمركز على سلامة المرضى والتعليم الطبي العادل والفعال.

فيما هنأ «السبكي» كتيبة العمل داخل مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، لوصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا»، مؤكّدًا أنَّ اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين في هيئة الرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طبقًا لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

835 ألف خدمة طبية منذ عام 2012 وحتى الآن

وقدمت مستشفي طيبة التخصصي بالأقصر أكثر من 835 ألف خدمة طبية منذ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل منذ مطلع 2021 وحتى الآن، كما تقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية التي تشمل الطوارئ، ووحدة الكلي الصناعي، والعيادات الخارجية، وجراحة القلب والصدر، والقلب والأوعية الدموية، والجراحة العامة، ونساء والولادة، والأطفال، وأنف وأذن وحنجرة، والرعاية المركزة العامة، ورعاية جراحة قلب مفتوح، والأطفال المبتسرين، وجهاز هضمي ومناظير، وجراحة المسالك البولية، وجراحة التجميل، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة مخ وأعصاب، الرمد، والأسنان، والجلدية، والنفسية والعصبية

كما تجدر الإشارة، إلى أنَّه وفقًا لهذا الاعتماد يكون هناك 28 منشأة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من جمعية «الإسكوا» إضافة إلى مستشفى طيبة التخصصي كأول منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر تحصل على درجة الاعتماد بإجمالي 29 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، معتمدة حتى الآن.