عمرو مصطفى ينهار بالبكاء في عزاء والدته: «كانت أطيب ست في الدنيا»

انهار الملحن عمرو مصطفى، في عزاء والدته عقب وصول محمد حماقي واحتضانه مرددا: «كانت أطيب ست في الدنيا»، ويقام العزاء الآن في مسجد آل رشدان بمنطقة مدينة نصر.

توافد الفنانين على عزاء والدة عمرو مصطفى

وعلى الرغم من عدم إعلان الملحن عمرو مصطفى، أي نبأ عن وفاة والدته، أو الدفنة أو موعد ومكان العزاء، فإن عدد الفنانين يزداد في العزاء لمواساته في والدته، التي وافتها المنية أمس الأول.

وحرص المطرب محمد حماقي، على مواساة الملحن عمرو مصطفى في وفاة والدته، و انهار بالبكاء الأخير عقب حضور الأول متأثرًا بأحزانه، قائلا: «كانت أطيب ست في الدنيا».

أرملة الراحل عامر منيب وابنتيه يقدمن واجب العزاء

فضلا عن حضور شادي شامل، الذي يعاني ايضا من ألم فقدان والده بالشهر الماضي، وتزامن حضوره مع حضور أرملة المطرب الراحل عامر منيب وابنته مريم، لتقديم واجب العزاء، بمسجد آل رشدان في مدينة نصر.

وبدأ العزاء بحضور عدد قليل من نجوم الوسط الفني، لكن ازداد عدد الحاضرين بشكل ملحوظ، حيث وصلت المطربة شذى، والشاعر أيمن بهجت قمر؛ لتقديم واجب العزاء للملحن عمرو مصطفى لوفاة والدته، التي وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي.

كانت الراحلة غادرت عالمنا، يوم الثلاثاء الماضي، وأعلن وفتها الشاعر أمير طعيمة عبر صحفته الرسمية على منصّات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وانهالت التعازي من الشخصيات العامة فنانين مصر والوطن العربي لمواساة الفنان عمرو مصطفى.