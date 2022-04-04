معرض أهلا رمضان 2022 في قنا.. عروض يومية مخفضة وتوافر جميع السلع

شهدت محافظة قنا إقبالا من الأهالي على معرض أهلاً رمضان 2022 في مدن محافظة قنا، نظرا لإجراء عدد من التجار تخفيضات وعروض يومية على مختلف البضائع من السلع الغذائية.

ويقام بالمحافظة 11 معرضا لأهلا رمضان، إضافة إلى معارض مبادرة «كلنا واحد» و«أمان» وسلال تجارية متنقلة من قبل مديرية التموين، بواسطة سيارات تجوب القرى والمدان فضلا عن تمركز بعضها في الميادين العامة.

معرض أهلا رمضان 2022 في قنا.. عروض يومية مخفضة

وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين في قنا، إن معارض أهلاً رمضان 2022 بقنا والمقامة في مدن المحافظة بواقع 11 معرضا، تشهد تخفيضات يومية خاصة على الأرز والسكر والتوابل والبقوليات، حيث أن السلعة قد يقل سعرها عن اليوم السابق، فضلاً عن العروض اليومية خاصة المعلبات بكافة أنواعها، وفيها يتم تجميع عدد من العبوات في عرض واحد يقل في معظم الأحيان إلى سعر الجملة في الأسواق الخارجية.

معرض أهلا رمضان 2022 في قنا.. توافر جميع السلع

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام محافظة قنا، معارض أهلا رمضان 2022 في شمال محافظة قنا، للاطمئنان علي توفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة وبالكميات المناسبة عن مثيلاتها فى الأسواق، والتي تضم منتجات متنوعة مثل البلح والياميش وزيت الطعام، والأرز، والمكرونة والحبوب والتوابل والبقوليات، واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة جدا تصل إلى 30%.

منافذ بيع السلع الغذائية في محافظة قنا

وبحسب إحصائية رسمية من ديوان عام المحافظة، فإن قنا بها 110 منافذ لبيع السلع الغذائية، ما بين «أمان»، و«جمعيتي»، والشركة المصرية 2000، إضافة إلى 11 معرضا لـ«أهلا رمضان 2022» بمختلف مراكز المحافظة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.