التحقيق في فقدان خاتم شعار الجمهورية بوحدة بليفيا المحلية في بني سويف

أعلنت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، فقدان خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لقرية بليفيا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مع اعتبار البصمة الخاصة بهذا الشعار، والتي حملت رقم 16099، ملغاة.

إلغاء بصمة شعار وحدة بليفيا المحلية ببني سويف

وأعلنت الوحدة المحلية لقرية بليفيا في محافظة بني سويف فقدان خاتم شعار الجمهورية، مع إلغاء البصمة الخاصة بالشعار والتي حملت رقم 16099، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه استخراج شعار جديد وفقا للإجراءات.

تحقيق في فقدان شعار الجمهورية بوحدة بليفيا الصحية في بني سويف

وكانت الوحدة المحلية لقرية بليفيا فتحت تحقيقا في اختفاء شعار الجمهورية مع اعتبار البصمة الخاصة بتلك الشعار والتي حملت رقم 16099 ملغاة.

إزالة بناء مخالف على 70 مترًا ببني سليمان

وفي سياق آخر، قام مجلس قروي بياض العرب بوقف وإزالة حالة شروع في بناء مخالف على مساحة 70 متر أرض أملاك دولة بناحية بني سليمان الشرقية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة، بينما قام مشروع النظافة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة من جسر إسلام وميدان مولد النبي وطريق مستشفى الصدر وكورنيش النيل وشارع 17 بني سويف الجديدة وشارع أحمد عرابي وميدان الزراعيين وميدان المديرية ومحيط مسجد عمر بن عبد العزيز.

كما قام مشروع النظافة برفع الأتربة والمخلفات والقمامة بشارع ترعة البوصة وشارع عبد السلام عارف ومساكن الشرطة العسكرية وجسر إسلام ومنطقة مركز شباب العبور وطريق سليمان متولي وشارع صلاح سالم، إضافة إلى رفع الباعة الجائلين بشارع ترعة البوصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، كما قامت إدارة الحدائق بعزق ونظافة أحواض نباتات الزينة بشارع عبد السلام عارف.