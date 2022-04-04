الجامعات تكشف حقيقة منع الحاصلين علي لقاح كورونا من امتحانات الميدتيرم

انتظمت اعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، خلال شهر رمضان المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

و أكد عدد من رؤساء الجامعات على انتظام امتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، موضحين أن شرط الحصول على لقاح كروونا دخول الامتحانات، مؤكدين أن خطط التطعيمات لفيروس كورونا بالنسبة للجرعة الثالثة التعزيزية وفقاً للخط الموضوعة و المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة .

امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الجاري 2021-2022

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على انتظام الدراسة وامتحانات الميدتيرم خلال شهر رمضان، لافتا إلى ان أبرز الاشتراطات لدخول امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري هي الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف أن الجامعة تجري حالياً تطعيم الجرعة الثالثة لفيروس كورونا كوفيد 19 وفقا لخطط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية و المجلس الأعلى للجامعات يرئاسة وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

الجامعات الحكومية تشدد على الإجراءات الاحترازية

و في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ملتزمة بقرارات منع دخول الغير حاصلين على لقاح كورونا من دخول الامتحانات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.,

وأضاف أن الجامعة بدأت في امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وكذلك انتظام أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري خلال شهر رمضان، مؤكداً أنه لايوجد تأجيل أو تعطيل للدراسة و أن هناك التزام بقرارات الاعلى للجامعات فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للتيرم الثاني .