مواعيد امتحانات الطلاب المصريين بالخارج 2022.. إلكترونية بـ7 دول عربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد الاختبارات الإلكترونية الطلاب المصريين بالخارج 2022، موضحة أن الامتحانات تعقد غداً الاثنين الموافق 4 أبريل الجاري، وتعقد إلكترونياً لطلاب الصف الثالث الإعدادي بدول لبنان وتونس والسودان والمغرب والأردن وفلسطين وقنصليتي جدة المدينة ونجران في المملكة العربية السعودية.

مواعيد بدء الاختبارات الإلكترونية الطلاب المصريين بالخارج

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن مواعيد الاختبارات الإلكترونية للطلاب المصريين بالخارج 2022 تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات واتباع كل الخطوات بدقة أثناء التسجيل على المنصة الإلكترونية.

امتحانات الطلاب المصريين بالخارج 2022

وبالتزامن مع إعلان مواعيد الاختبارات الإلكترونية الطلاب المصريين بالخارج 2022، أشارت وزارة التربية والتعليم التفاصيل إلى أنه في حالة الرغبة للطلاب في الخارج بتعديل بيناتهم يتم الآتي:

- يتم التعديل عن طريق إدارة «أبناؤنا في الخارج» بالإدارة العامة للامتحانات من خلال المستندات.

- يتم تعديل البيانات الآتية وفقاً لشهادة الميلاد، وهي الرقم القومي والاسم وتاريخ الميلاد ومحل الميلاد والنوع والديانة والجنسية.

- يتم تعديل البيانات الآتية وفقاً لآخر بيان نجاح حاصل عليه الطالب في الصف الدراسي ونظام الدراسة «عربي ولغات» ونوع الدراسة «عام ودولي»، أي مواد قومية فقط واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية لطلاب اللغات بالصف الثاني والثالث الإعدادي واللغة الأجنبية الثانية للصف الثاني الثانوي.

- يتم تعديل حالة الطالب من عادي إلى دمج وفقاً لآخر بيان نجاح حاصل عليه الطالب مدون به أن الطالب على نظام الدمج، أو القرار الطبي الخاص بتحويل الطالب على نظام الدمج في كل مرحلة دراسية.

- يتم تعديل البيانات الآتية وفقاً لطلب ولي الأمر على طلب التعديل المرفق:

*نظام الدراسة بالصف الأول الابتدائي عربي ولغات.

- اللغة الأجنبية الثانية لطلاب اللغات بالصف الأول الإعدادي.

- اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي.

- التحويل من النظام اللغات إلى النظام العربي مع كتابة الإقرار المرفق.

*الشعبة الدراسية لطلاب الصف الثاني الثانوي على طلب التعديل المرفق.

*الدولة أو السفارة بالدولة.