7 إجراءات لمواجهة كورونا في امتحانات الميدتيرم للجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 «الميدتيرم»، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وموعد امتحانات الفصل الدراسي للعام الجامعي الجاري المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، والتأكيد على عدم التأجيل أو التعطيل للدراسة.

إجراءات الجامعات

- التشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

- ضرورة أن يكون الطالب حاصل على لقاح كورونا.

- الالتزام بمواعيد الامتحانات وعدم التخلف عنها.

- عدم الغش أثناء الاختبارات تجنبا لتطبيق القانون.

- إجراء الكشف الطبي والدوري على الطلاب قبل الدخول إلى الجامعة.

- تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب أثناء الجلوس في القاعات والمدرجات.

- الدخول بشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، السبت المقبل، اجتماع المجلس الدوري لمناقشة عددد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص، أبرزها متابعة انتظام العمل للفصل الدراسي الثاني، وكذلك متابعة خطة التطعيمات ضد فيروس كورونا لكافة منتسبي الجامعة، بجانب متابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستقبال الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية، والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت مصادر بوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك التزام كامل من قبل الجامعات الخاصة والأهلية بشأن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، بجانب التأكيد على أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 في موعدها المحدد المقرر خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.