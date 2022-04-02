تراجع مخزون الولايات المتحدة من القمح 22% رغم ارتفاع الإنتاج

أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها ربع السنوي لمخزون الحبوب، أن مخزونات القمح الأمريكية كانت في 1 مارس عند 1.02 مليار بوشل، بانخفاض 22% عن العام الماضي، وقالت إنه من بين إجمالي المخزونات، تم تخزين 174 مليون بوشل في المزارع، بانخفاض 39% عن العام، بينما انخفضت المخزونات خارج المزرعة عند 850 مليون بوشل بنسبة 17% عن العام الماضي.

الولايات المتحدة الأمريكية رابع أكبر منتج عالمي من القمح

وتعد الولايات المتحدة الأمريكية، رابع أكبر منتج عالمي من القمح، وثان أكبر مُصدر للمحصول الاستراتيجي على المستوى العالمي في 2022.

في تقريرها السابق الذي صدر في ديسمبر، قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن مخزون القمح في البلاد بلغ 1.39 مليار بوشل.

وأضافت وزارة الزراعة الأمريكية في أحدث تقاريرها: «إن الاختفاء في الفترة من ديسمبر 2021 إلى فبراير 2022 هو 353 مليون بوشل، أي أقل بنسبة 10 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، وقدرت مساحة القمح في الولايات المتحدة للسنة التسويقية 2022-23 «يونيو-مايو» بنحو 47.4 مليون فدان، بزيادة 1% عن 2021-22، حسبما ذكرت الوزارة.

ارتفاع إنتاج القمح الشتوي الأحمر الناعم لشهر مايو

وارتفع عقد القمح الشتوي الأحمر الناعم الأكثر نشاطًا لشهر مايو في بورصة شيكاغو للتجارة مبدئيًا إلى 10.47 دولار لكل بوشل في 31 مارس، بارتفاع 2% منذ الإغلاق السابق.

وبحسب التقرير، فإن المساحة المزروعة بالقمح الشتوي في العام 2022-23، قدرت بـ 34.2 مليون فدان، بزيادة 2% عن العام الماضي، وتضم حوالي 23.7 مليون فدان من القمح الشتوي الأحمر الصلب ، 6.9 مليون فدان من القمح الشتوي الأحمر الناعم، و 3.6 مليون فدان من القمح الشتوي الأبيض.

توقعات بوصول المساحة المتوقع زراعتها إلى 11.2 مليون

وببالنسبة للقمح الربيعي، من المتوقع أن تبلغ المساحة المتوقع زراعتها 11.2 مليون فدان، بانخفاض 2% عن العام الماضي، بحسب تقدير وزارة الزراعة الأمريكية مشيراً إلى أن زراعة القمح الربيعي الصلب بـ 10.5 مليون فدان، ومن المتوقع أن تبلغ المساحة المزروعة بالقمح الصلب لعام 2022-23 نحو 1.9 مليون فدان، بزيادة حادة بنسبة 17% عن العام الماضي.