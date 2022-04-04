افتتاح معرض جامعة الطفل الخيري للملابس لصالح الأطفال الأيتام بسوهاج

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، المعرض الخيري للملابس والذي نظمته جامعة الطفل لصالح الأطفال الأيتام، وذلك بالحرم الجامعي القديم، وبحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، والمستشار محمد فوزي المستشار القانوني للجامعة.

رئيس جامعة سوهاج: دور الجامعة يمتد لخدمة المجتمع

وفي بداية كلمته أكد رئيس جامعة سوهاج على أن الاحتفال بيوم اليتيم في مصر والعالم العربي يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فالجامعة دورها لا يقتصر على العملية التعليمية فقط، بل تشمل أيضا خدمة المجتمع المحيط بها وتقديم كافة أوجه الخدمات والدعم اللازم للتنمية، لذلك حرصت الجامعة على المشاركة والاحتفال بهم وتقديم كافة المساعدات التي من شأنها ضمان حصول هؤلاء الأطفال على الاهتمام والرعاية الكاملين.

توفير إحتياجات الأطفال الأيتام من الملابس

وأوضح الدكتور محمد حشمت، أن الهدف من تنظيم المعرض هو توفير إحتياجات الأطفال الأيتام من الملابس وإدخال البهجة والسرور عليهم، مضيفاً أن طلاب جامعة الطفل وزعوا الملابس والألعاب والهدايا على 50 طفلا من الأيتام بمحافظة سوهاج، لافتاً إلى أن هذا المعرض يعد تجربة مفيدة لتدريب طلاب جامعة الطفل على المشاركة المجتمعية المفيدة للوطن وتحقيق رسالتها التعليمية والتنموية.

وكانت الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بجامعة سوهاج نظمت الدورة التدريبية، بمركز تنمية الموارد البشرية، بالتعاون مع نظم المعلومات الإدارية، والتي أقيمت على مرحلتين، وذلك بقاعات المركز بمبنى الأنشطة الطلابية بمقر الجامعة القديم.