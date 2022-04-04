القوى العاملة: لقاءات مع العاملين وأصحاب الأعمال فى ميلانو لبحث مطالبهم

قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو بعقد لقاء مع عدد كبير من العمال المصريين بمجالات العمل المختلفة، والاستماع إلى مطالبهم والرد على كافة استفساراتهم وتوعيتهم بأهمية الالتزام بأحكام القوانين بالدولة المضيفة والانتظام في سداد الاشتراكات لدى هيئة التأمينات الإيطالية للحفاظ على حقوقهم التأمينية لديها.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إن هذه اللقاءات تمت بناء على توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية المصرية فى كل الأماكن والأوقات وعقد لقاءات دورية مع العاملين بإيطاليا لتوعيتهم والاستماع إلى شكاواهم والرد على استفساراتهم والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وكذلك لقاء أصحاب الأعمال وتشجيعهم على الاستعانة بالعمالة المصرية.

تفاصيل اللقاءات مع العمال وأصحاب الأعمال في ميلانو

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير تلقى تقريرًا بذلك من الملحق العمالي بميلانو الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو- إيطاليا ، أشار فيه إلى أنه قام بعقد اللقاء بمشاركة البعثة القنصلية في الحضور إلى مدينة تورينو الايطالية برئاسة السفيرة منال عبد الدايم قنصل عام مصر بميلانو.

لقاء مع أصحاب الأعمال المصريين في قطاعات مخلتفة بإيطاليا

وأوضح الملحق العمالي بميلانو أنه على صعيد آخر تم لقاء لفيف من أصحاب الأعمال المصريين في قطاعات العمل المختلفة: التشييد والبناء والمقاولات والأغذية والملابس الجاهزة والمطاعم والاستيراد والتصدير، وتم حثهم على الاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية بشتى محافظات مصر، والمشاركة في المشروعات القومية بها.

كما تم الاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها فرص العمل الشاغرة لديهم، والتي قدّروها بما يزيد على 100 فرصة عمل، وجارٍ إرشاد الباحثين عن عمل من المواطنين المقيمين بإيطاليا إلى شغل هذه الفرص.

وتقدم الحضور بخالص الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة منال عبد الدايم القنصل العام، ومكتب التمثيل العمالي بميلانو.