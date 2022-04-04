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القوى العاملة: تعيين 25 شاباً واستخراج 700 شهادة قياس مهارة بكفر الشيخ

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ماهر هنداوي
12:02 م | الإثنين 04 أبريل 2022
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  25  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ  المسجلين بها 1067  شاباً.

وأعلن ذلك محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  مشيرا إي أن  المديرية قامت باستخراج 700 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وذلك بصرف منح للرعاية الصحية لـ 17 عاملا بمبلغ 47 ألف جنيه .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء الدين ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية  ، أوضح فيه أن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 136 منهم لعدم الاستيفاء  ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 137 منشأة انتهت بتحرير 39 محضر سلامة وصحة مهنية ، وحضور 16 لجنة تراخيص ومنح 17 رخصة .

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش علي 514 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر  عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة .

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.