«حياة كريمة» تعيد الوجه الحضاري لقرية الأحراز في القليوبية

مبادرة «حياة كريمة» كانت بمثابة طوق النجاة لعدد 36 قرية و148 تابعًا بمركز ومدينة شبين القناطر بالقليوبية التي ينفذ بها مشروعات المبادرة بمحافظة القليوبية، من بنية تحتية ومشروعات خدمية في مجالات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

وتعد قرية الأحراز التي يتبعها قرى تل بني تميم وكفر سليمان الور و9 عزب أخرى هي باكورة الوحدات المحلية التي قطعت مبادرة حياة كريمة بها شوطا كبيرا حيث جرى إنهاء وتشغيل نسبة كبيرة من مشروعات المبادرة بالقرية لتحسين جودة حياة المواطنين بها وجار استكمال والانتهاء من باقي المشروعات بالقرية، ويتخطى تعدادها السكاني 160 ألف نسمة.

حياة كريمة غيرت الملامح

أكد مواطنو قرية الأحراز مركز شبين القناطر في محافظة القليوبية انهم فوجئوا بالمشروعات الجديدة التي ظهرت على أرض القرية وغيرت كافة ملامحها.

وقال محمود سليمان من أهالي القرية، إنها كانت تفتقر للخدمات وتعج بالمشاكل من صرف صحى ومياه شرب نظيفة وسوء الخدمة الصحية ومعاناة الأهالي في التنقل إلى مركز شبين القناطر وقليوب وبنها، للحصول على الخدمة الصحية وغيرها من الخدمات التي تم توفيرها بمشروعات المبادرة الرئاسية

أضاف أن المواطنين كانوا في السابق ينتقلون إلى مستشفى شبين القناطر لتطعيم أطفالهم والكشف عليهم أما الآن فتم توفير خدمات صحية بعد إنشاء وتطوير وحدة طب الأسرة بالأحراز بجانب خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والقوافل الطبية التي جابت كل شارع بالقرية.

وشدد عادل نصر أحد أهالي القرية أن تغطية المصرف وتشجيره وتبطين ترعة الجانبية، حلم تحول إلى حقيقة بعد أن تم القضاء على انتشار الأوبئة والحشرات والقوارض والروائح الكريهة وحولها إلى منظر جمالي، مطالبًا وزارة الزراعة بتشجير الترع التي تم تبطينها لإدخال المظهر الحضاري واستمرارية نظافتها وعدم إلقاء القمامة بها.

حياة كريمة إنجاز حقيقي

قالت نهى الجمل رئيس الوحدة المحلية لقرية الأحراز لـ«الوطن» إن ما تحقق في مبادرة حياة كريمة على أرض قرية الأحراز والقرى التابعة يعد إنجازًا حقيقيًا على أرض الواقع ونموذجًا لقرى حياة كريمة بشبين القناطر مشيرة إلى أن الوحدة المحلية تضم قريتي تل بني تميم وكفرسليمان الور و9 عزب أخرى وتم تنفيذ 95 % من مشروعات البنية التحتية كصرف صحي ومياه شرب وكهرباء وتليفونات وغاز كما تم إحلال وتجديد شبكات الوحدة الصحية وتحويلها الى مستشفى نموذجي وجرى تزويدها بحضانات الأطفال والمعامل الحديثة وأجهزة الأشعة وعيادات أسنان وباطنة وصيدلية ووحدة إسعاف.

وأضافت الجمل أن أعمال التطوير شملت إنشاء نقطة شرطة وسجل مدني ووحدة إطفاء بالإضافة إلى توصيل الصرف الصحي والغاز الطبيعي كما تم تأهيل 12 منزلا للمواطنين غير القادرين بالقرية لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية من توفير خدمات جيدة لأهالي القرى والحرص على راحتهم.

وأوضح النائب سمير صبحي عضو مجلس النواب وأحد أبناء القرية لـ«الوطن» أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مثلت طوق نجاة لأهالي قرى المبادرة وأصبح واقعًا ملموسًا بعد أن كان حلما يراود العديد من أبناء القرى، وشملت أعمال التطوير التي وضعت القرية على خريطة القرى المتطورة بعد تنفيذها، إنشاء وتعلية وتجديد كافة المدارس بالقرية لتخفيض نسبة الكثافة بالفصول كما تم تغيير الكابلات الرقمية بكابلات أخرى ضوئية لمنع الأعطال واستيعاب كافة المشتركين بالتليفون الأرضي وزيادة سرعة النت وتوفير خدمة جيدة.

كما تم الانتهاء من مركز شباب الأحراز ورفع كفاءة وحدة الطب البيطري وتركيب مغذي كهرباء بديل وتغطية مصرف الأحراز بطول 250 مترًا اتجاه المصرف و350 مترًا اتجاه المصب بالإضافة إلى رصف بعض الطرق وتوصيل الغاز بنسبة تصل إلى 99 %.