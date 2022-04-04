تفاصيل قرض السيارة من بنك مصر قسط 120 شهرا

أعلن بنك مصر عن تفاصيل قرض السيارة، وذلك بعد رغبة المئات في الحصول على سيارة مستعملة أو حديثة، ونسبة التمويل تصل إلى 100% ويتم سداده على 120 شهرا بسعر عائد تنافسي.

قرض السيارة بنك مصر

ونشر البنك خلال بيان رسمي، عن تفاصيل قرض السيارة والفئات المستهدفة، حيث يمنح القرض السيارة من خلال عدة برامج في البنك.

الأول برنامج قرض سيارة بموجب الدخل الافتراضي وبرنامج للموظفين بتحويل الراتب شهريا الموظفين بدون إثبات الدخل وأصحاب الأوعية الادخارية للمصريين والأجانب.

واشترط البنك عدة بنود للحصول على قرض السيارة يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما ونسبة التمويل تصل إلى 100%، يمكنهم دفع قيمة مبلغ السيارة بالكامل كما تم تحديد مدة قسط السيارة تصل إلى 120 شهرا.

ومن ضمن مميزات قرض السيارة التي يوفرها بنك مصر للعملاء يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض ولأول مرة يمكن ترخيص السيارة باسم طرف ثالث من أفراد العائلة وبدون تأمين وحظر بيع على السيارة وسعر الفائدة تنافسي.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك مصر

بطاقة الرقم القومي سارية صورة.

إيصال مرافق على مقر إقامة العميل المدون فى بطاقة الرقم القومي «غاز-كهرباء – مياه – تليفون».

يجب على راغب شراء السيارة أن يقوم بتحضير عرض أسعار معتمد من المعرض السيارات.

شهادة مفردات الراتب الشهري من جهة العمل

قرار يفيد بتحويل الراتب الشهري كقسط شهري

ولغير الموظفين قدم البنك عدة شروط الحصول على سيارة بالتقسيط

صورة البطاقة الضريبية

صورة ترخيص تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة

صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري

كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر