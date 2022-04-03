8 خدمات مجانية من بنك مصر بمناسبة يوم الشمول المالي.. تعرف عليها

كشف بنك مصر عن تقديمه عروضًا مميزة لعملائه طوال شهر أبريل الجاري، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، ليتيح للمتعاملين مع البنوك فتح حسابات وإصدار بطاقات مجانية على مدار الـ30 يومًا.

وأضاف بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنَّ باقة عروض شهر أبريل تشمل الآتي:

فتح حساب وإصدار بطاقات ميزة مجانًا أبرزها

أكّد بنك مصر إمكانية فتح حساب جارٍ أو حساب توفير دون رسوم ودون حد أدنى لفتح الحساب لعملائه طوال فترة العرض، بالإضافة إلى إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانية.

وتابع بنك مصر في منشوره، أنه سيتم إعفاء العملاء أقل من 16 سنة من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS، ضمن برنامج الشباب.

عروض للشريحة العمرية من 16 إلى 21 سنة

كما سيتيح بنك مصر فتح حساب بنكي مجاني، للعملاء من 16 إلى 21 سنة، بدون شرط موافقة ولي الأمر، بجانب إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا.

وبالنسبة لأعمار ما بين 21 و35 سنة، سيتيح بنك مصر فتح حساب مجاني، بجانب إمكانية إصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا، مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حال الحصول على قرض شخصي من البنك.

كما أكّد بنك مصر أنه عند الاشتراك في محفظة البنك الإلكترونية BM Wallet، سيتمّ استرداد 20% من الحركة المالية الأولى.

يُشار إلى أنَّ العرض سارٍ بجميع فروع بنك مصر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بداية من 1 أبريل 2022 وحتى يوم 30.