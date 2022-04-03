مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في الفيوم

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإفطار ونهاية اليوم الثاني من شهر رمضان المُبارك، طبقاً لمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم، والذي سيتأخر دقيقة مقارنةً بأول أيام الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب اليوم

وتقدم «الوطن» لقارئها مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظة الفيوم، في ضوء ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها بصورة يومية، وذلك وفقاً لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

تأخر آذان المغرب اليوم بالفيوم

ويتأخر أذان المغرب اليوم 2 رمضان بالفيوم، دقيقة واحدة عن مغرب أول أيام شهر رمضان المُبارك، حيث يُرفع آذان المغرب اليوم في تمام الساعة 06:16 دقيقة، بينما رُفع الآذان أمس السبت في تمام الساعة 06:15 دقيقة.

مواقيت الصلاة اليوم في الفيوم

ووفقاً للهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم سيكون كالتالي:

الفجر.. 04:17

الظهر.. 12:00

العصر.. 03:32

المغرب.. 06:16

العشاء.. 07:34

أرز وخضار وبانيه إفطار اليوم

ويشهد اليوم الثاني من شهر رمضان في أغلب منازل المصريين، إعداد إفطار بسيط يتكون من الأرز والخضار والسلطة ونوع من البروتين، وقد يكون هناك بعد الإفطار حلوى من القطايف أو الجلاش، مُقارنةً بإفطار أول يوم الذي يتميز بأنه دسم احتفالا باستقبال الشهر الكريم بعد غياب لمدة عام، وعادة ما يكون محشي بمختلف أنواعه ولحوم.