مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 3 رمضان في محافظة الفيوم

يحرص الصائمون على أداء الصلوات الخمس في موعدها طوال شهر رمضان المُبارك، ويتسائلون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 3 رمضان، حتى يتمكنوا من تناول السحور وشُرب المياه قبل أذان الفجر بوقت كافٍ ثم يستعدون لأداء الصلاة.

وتقدم «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم والذي سيوافق فجر اليوم الرابع من رمضان حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، وطبقاً لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك فإنّ مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر اليوم ستكون في تمام الساعة 04:14 صباحاً، حيث سيكون وقت الإمساك في تمام الساعة 4:14 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

مواقيت الصلاة اليوم 3 رمضان

وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الموافق الثالث من شهر رمضان، فإنّ مواقيت الصلاة ستكون كالتالي:

وقت الشروق في الفيوم.. 5:43

وقت الغروب.. 6:17

الفجر.. 4:14

الظهر.. 12:00

العصر.. 3:32

المغرب.. 6:17

العشاء: 7:35

طقس حار ثالث أيام رمضان

على جانب آخر، شهدت محافظة الفيوم، طقس حاراً اليوم الاثنين الموافق 3 رمضان، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى 36 درجة وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية، تنخفض تدريجياً بحلول المساء لتسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة.