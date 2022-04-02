مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم.. أطول مدة صيام

ساعات قليلة تفصلنا عن الإفطار في أول أيام شهر رمضان الكريم في محافظة الفيوم، حيث يتبقى ساعات قليلة لينتهي اليوم الأول والأطول صياماً في شهر رمضان 2022.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم، حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، ووفقاً لما ذكرته الهيئة المصرية العامة للمساحة، في ظل ما تقدمه من خدمات يومية للقراء والمتابعين.

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم

وفيما يخص مواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب اليوم في محافظة الفيوم، فإنّ أذان المغرب سيكون في تمام الساعة 06:15 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، حيث سيضرب مدفع الإفطار، ويُرفع أذان المغرب مُعلناً انتهاء أول أيام صيام شهر رمضان المُبارك وأطولهم صياماً.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان المُبارك، فإنّ مواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب اليوم ستأتي حسب التوقيت المحلي لمحافظة الفيوم كالتالي:

الفجر.. 04:18 دقيقة

الظهر.. 12:01 دقيقة

العصر.. 03:32 دقيقة

المغرب.. 06:15 دقيقة

العشاء.. 07:34 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة الفيوم، في أول أيام شهر رمضان طبقاً لمواقيت الصلاة وموعد آذان المغرب اليوم، 14 ساعة و19 دقيقة، وهو أطول أيام الصيام طوال الشهر، حيث يكون وقت الإمساك في تمام الساعة 04:09 صباحاً، ويضرب مدفع الإفطار في تمام الساعة 06:15 دقيقة.

أداء صلاة التراويح

ويحرص أهالي الفيوم على أداء صلاة التراويح في المساجد المختلفة بالمحافظة، حيث ازدحمت المساجد بالمُصلين في أول تراويح مساء أمس عقب الإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان المُبارك، وذلك وسط تطبيق مكثف للإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وحرص كل مُصلٍ على إحضار المُصلى الخاص به معه.