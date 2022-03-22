محافظ الفيوم يفتتح عددا من المصانع بالمنطقة الصناعية بقيمة 440 مليون

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، عددً من المصانع الاستثمارية بمنطقة الفتح الصناعية بكوم أوشيم، بقيمة 440 مليون جنيه، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور اللواء حازم عنان مساعد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حسام زايد رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالفيوم، وممثلي جمعية المستثمرين بالمنطقة.

مصنع الصلب وحديد التسليح

بدأت الفعاليات، بافتتاح محافظ الفيوم، لمصنع الدرفلة لقطاعات الصلب وحديد التسليح «مجموعة إتش زد للحديد والصلب»، على مساحة 6700 متر مربع، بتكلفة 100 مليون، ويوفر 70 فرصة عمل.

مصنع تصنيع ورق الكرتون

كما افتتح محافظ الفيوم، شركة تصنيع ورق الكرتون «سكاي بيبر»، على مساحة 6 آلاف متر مربع، بتكلفة 200 مليون، ويوفر 50 فرصة عمل، وتصدير جزء من إنتاجه لعدد من الدول العربية أبرزها الجزائر، والعراق، وسوريا.

تجفيف النباتات الطبية والعطرية

كما شملت الفعاليات، افتتاح المجموعة المصرية الخليجية للتجارة والاستثمار، لتجفيف وتقطير النباتات الطبية والعطرية، على مساحة 3 آلاف متر مربع، بتكلفة 50 مليون جنيه، والذي يوفر 30 فرصة عمل، ويضم أقسام الفرز والتجفيف والتجهيز والغربلة والتحجيم والفصل والتصنيف والتخزين، ويجري تصدير المنتجات إلى عدد من الدول الأوربية «انجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا»، فضلًا عن عدد من الدول العربية.

إنشاء محطة تعقيم

وأكد محافظ الفيوم، رصد احتياجات المصنع ودراسة تلبيتها مع الجهات ذات الصلة، والتنسيق مع البنك الزراعي لتوفير الدعم اللازم للمصنع، والعمل على توفير ميزات تنافسية للمصنع، موجهًا بدراسة إنشاء محطة تعقيم تيسيرًا على المستثمرين في مجال النباتات الطبية والعطرية.

مصنع «الفوم» والبلاستيك و«الاسترتش»

كما افتتح المحافظ، الشركة المصرية لمنتجات «الفوم» والبلاستيك و«الاسترتش»، على مساحة 3 آلاف متر مربع، بتكلفة 40 مليون جنيه، يوفر 30 فرصة عمل، ويجري تصدير 30% من إنتاج المصنع إلى دول أوروبا وعدد من الدول العربية.

تجفيف النباتات العطرية

واختتم محافظ الفيوم، زيارته للمنطقة الصناعية بكوم اوشيم، بافتتاح مصنع «إيجى هيربال» لتجفيف وغربلة النباتات الطبية والعطرية، على مساحة 4 آلاف متر مربع، بتكلفة 50 مليون جنيه، ويوفر 40 فرصة عمل، ويجري تصدير المنتجات إلى دول أمريكا وكندا واستراليا وألمانيا.