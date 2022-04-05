مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 4 رمضان في محافظة القليوبية

ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار رابع أيام شهر رمضان المبارك، إذ يلتف الجميع حول مائدة الطعام لكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار معا، ثم يتناولون الحلوى ويتوجهوا لأداء صلاة التراويح في المساجد المختلفة التي زينت ابتهاجا بشهر رمضان الكريم.

«الوطن» تقدم مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم، في محافظة القليوبية خلال رابع أيام رمضان، إذ يهتم المسلمون في شتى البقاع بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب لأداء الصلوات في مواعيدها فضلا عن معرفة وقت الإفطار والإمساك عن الطعام طوال شهر رمضان الكريم.

أذان المغرب القليوبية

بحسب مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء في محافظة القليوبية، فإن موعد أذان المغرب والإفطار سيكون في الساعة 06:16م.

على ان يكون ووفقا لمواقيت الصلاة اليوم في محاففظة القليوبية:

أذان الظهر في تمام الساعة 11:58 ص.

ويرفع أذان العصر في 3:31 م.

ويكون موعد أذان المغرب تمام الساعة 6:16 م.

وصلاة العشاء الساعة 7:36 م.

عدد ساعات الصوم 4 رمضان.

وبذلك يبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الرابع من شهر رمضان 14 ساعة و23 دقيقة.

طقس حار رابع أيام رمضان

وتشهد محافظة القليوبية طقسا حارا اليوم الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان، إذ تبلغ درجة الحرارة العظمى 36 درجة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، تنخفض تدريجيا بحلول المساء لتسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة.

فيما تستقبل محافظة القليوبية خلال أيام شهر رمضان، وخاصة في بيوت الله والمساجد المختلفة المصلين على مدار اليوم، لأداء الصلوات الخمسة وصلاة التراويح بجانب دروس العصر وخاطرة التراويح.