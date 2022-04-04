رئيس «شعبة الأرز»: المصريون يستهلكون أكثر من 300 ألف طن في رمضان

أكدت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، توافر المعروض من الأرز في السوق المحلي خلال شهر رمضان الكريم؛ ليكفي احتياجات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، لافتة إلى أن أسعار الأرز مستقرة بسبب وفرة الإنتاج والمعروض.

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري

وقال مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بغرفة صناعة الحبوب وعضو بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه لا توجد أي أزمات في الأرز بالأسواق والأوضاع مستقرة، مع وجود فائض بالأرز الأبيض.

وأشار رئيس لجنة الأرز، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أنه تغطية طلبات شهر رمضان الكريم بالكامل، من قبل خطة الحكومة بالتنسيق مع اتحاد الغرف والتجار، موضحًا أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 8 جنيهات.

استهلاك المصريين للأرز الأبيض

وأوضح أن الشعب المصري يستهلك ما يقرب من 300 ألف طن أرز في شهر رمضان الكريم وقابل للزيادة، لافتًا إلى قلة الاستهلاك في أشهر الصيف بسبب رغبة المواطن عدم تناول أطعمة دسمة.

وأضاف «النجاري»، أن أسعار الأرز ترتبط بأسعار العلف لقيام بعض المواطنين بوضع كمية قليلة على العلف لرخص الثمن، مؤكدًا أنه يجب وضع كميات الأرز الأبيض وقش الأرز في أعلاف المواشي بمعايير علمية؛ لأنها من الأعلاف الشديدة في الهضم.

يذكر أن حجم إنتاج الأرز في مصر، يصل إلى 8 ملايين طن أرز شعير، تنتج ما يقرب من 5 ملايين طن أرز أبيض.