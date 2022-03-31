ارتفاع عالمي في سعر الأرز بعد زيادة الطلب عليه.. «بيستخدموه كعلف»

ارتفع الطلب على الأرز الأبيض منخفض الجودة باعتباره علفاً رخيصاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الشهر الماضي، حيث ارتفعت أسعار الذرة والقمح، وزادت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية القابلة للتصدير، وتعد منطقة البحر الأسود أحد المصادر الرئيسية لهذه المنتجات.

وبحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز»، أثار تدفق الطلب من مشتري العلف في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، العديد من الأسئلة حول اتجاه سوق الأرز الأبيض الآسيوي منخفض الجودة.

ارتفاع استخدام الأرز كعلف منذ 2020-2021

استندت المذكرة إلى رأي شيرلي مصطفى مسئولة الملف بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، التي ترى ارتفاع استخدام الأرز كعلف منذ 2020-2021، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في سبع سنوات في العام السابق.

وتضيف: «عادة ما يكون استخدام الأرز في علف الحيوانات، باستثناء النخالة، لأن قطاع الأعلاف التجارية عادة ما يكون لديه بدائل أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية من الأرز».

وزاد الطلب من مشتري الأعلاف في كل من الهند وأسواق الأرز الآسيوية الأخرى منذ بدء الصراع في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الأرز الأبيض الفيتنامي المكسور بنسبة 100% بمقدار 65 دولارًا للطن المتري منذ غزو أوكرانيا، حيث وصل إلى 370 دولارًا للطن.

توافر إمدادات قياسية هذا الموسم

وأشارت شيرلي مصطفى إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى توافر إمدادات قياسية هذا الموسم، وذلك بفضل المحاصيل الوفيرة المتوقعة في الهند وباكستان وتايلاند، وإذا تم تحقيق ذلك، يجب أن تكون أكثر من كافية لتلبية الاحتياجات العالمية المرتفعة.

وبسبب التدفق الهائل للطلب على الأرز الآسيوي المكسور، ظهرت فروق غير عادية في الأسعار بين درجات مختلفة من الأرز، ومن المتوقع أن يستحوذ الطلب على الأعلاف على جزء كبير بشكل غير عادي من مبيعات الأرز الدولية في عام 2022، بحسب المذكرة.