رسالة عاجلة من «مترو الأنفاق» لمواجهة كورونا طوال شهر رمضان 2022

وجّهت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة الخطين الأول والثاني، وشركة «آر.إية.تي.بي» ديف للنقل كايرو، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، رسالة عاجلة لجموع الركاب، لمواجهة فيروس كورونا، طوال شهر رمضان 2022، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، وتوفير بيع الكمامات داخل شبابيك التذاكر بأسعار رمزية.

رسائل عاجلة للركاب

وأعلنت الإذاعة الداخلية بمحطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، الليلة، تزامنا مع ثاني أيام رمضان 2022، عدّة رسائل عاجلة للركاب، يجب تنفيذها أثناء وجودهم داخل المحطات واستقلالهم عربات القطارات، للتصدي للموجة الخامسة من كورونا، لحمايتهم من الفيروس طوال الشهر الكريم، من خلال الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وعدم البصق على أرصفة المحطات لمنع انتشار الأوبئة، إضافة إلى عدم نزع الكمامة داخل عربات القطارات، للحد من انتشار كورونا، واتباع تنفيذ الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين باستمرار.

ارتداء الكمامات إلزامي طوال رمضان 2022

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّ حركة مسير القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، تزامنا مع ثاني أيام رمضان 2022، مشيرا إلى أنّ الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، خلال شهر رمضان الكريم، قائلا: «ارتداء الكمامات إلزامي على جموع الركاب داخل المحطات وعربات القطارات طوال شهر رمضان المبارك للحد من كورونا».

تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل بسبب كورونا

وأضاف عبدالهادي لـ«الوطن»، أنّ جميع المحطات يتم تطهيرها كل ساعتين، علاوة على تعقيم القطارات قبل ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من كورونا، منوها بأنّ مترو الأنفاق يعمل من الساعة 5.15 صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل، يوميا طوال شهر رمضان 2022، وجرى نشر فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات، لمواجهة الأعطال الطارئة، وإصلاحها فورا لعدم تعطل حركة القطارات.

وتأتي مواعيد المترو في رمضان 2022 كما يلي:

الخط الأول (المرج الجديدة - حلوان)

- قيام أول قطار من محطة حلوان الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12.15 بعد منتصف الليل

- قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

الخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)

- قيام أول قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة الساعة 12.35 بعد منتصف الليل.

- قيام أول قطار من محطة المنيب الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 12.35 بعد منتصف الليل.

الخط الثالث (العتبة - عدلي منصور)

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 5.30 صباحًا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 12.15 بعد منتصف الليل.

- قيام آخر قطار من محطة العتبة الساعة 12.55 بعد منتصف الليل.

تحرك آخر قطار من المحطات التبادلية

- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1 صباحًا.

- يتمّ مقابلة القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.55 صباحًا.