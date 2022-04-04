«التعليم» تحدد ضوابط وشروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط وشروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022، موضحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عال بالإضافة إلى دبلوم تربوي لغير خريجي كلية التربية ولتخصصات اللغة الإنجليزية و«Math وScience» لابد من إتقان اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

ضوابط وشروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022

- أن يكون لدي المتقدم من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرة في مجال التدريس أو مجال الإدارة المدرسية بإحدى المدارس الحكومية بموجب صحيفة أحوال إلكترونية حديثة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية التي يعمل بها.

- أن تكون الخبرة في مرحلتي رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية فقط أو الإدارة المدرسية وأن يتقن اللغة الإنجليزية.

شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية

- تشمل ضوابط وشروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية 2022 أن يكون لدى المتقدم من خارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خبرة مثبتة في مجال التدريس للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائى بإحدى المدارس الحكومية أو الخاصة بموجب شهادة خبرة معتمدة وأرقام هاتف أرضي (إجباري) ومحمول للتواصل مع إدارة المؤسسة التعليمية المصدرة لهذه الشهادة وأن يكون متقناً للغة الإنجليزية.

- للمتقدمين لوظيفة مدير مدرسة أو وكيل مدرسة، يجب أن يكون لدى المتقدم خبرة مثبتة في مجال الإدارة المدرسية وأن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية وسوف تكون المقابلة الشخصية لهم باللغة الإنجليزية.

وعن طبيعة المدارس المصرية اليابانية، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه النوعية من المدارس تهتم بتطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية «توكاتسو»، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب.

وأوضحت أنها تهتم بخلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.