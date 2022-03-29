«التعليم»: تحدد موعد إعلان نتيجة القبول في المدارس المصرية اليابانية

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجرى إعلان نتيجة القبول في المدارس، للعام الدراسي الجديد 2022-2023، بالنسبة للطلاب بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الابتدائية، بعد 10 أيام من غلق باب التقديم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة اتباع القواعد الخاصة بالتقديم، واستيفاء الشروط المعلنة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فضلاً عن سداد المصروفات الدراسية في المواعيد المحددة لذلك.

وأضافت وحدة المدارس اليابانية في إجابتها عن أسئلة أولياء الأمور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن الشروط المبدئية لقبول الطالب، هي أن تكون السن مطابقة للقواعد، واجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية لكل من الطفل وولي الأمر، واستكمال الوثائق والبيانات في الوقت المحدد لها.

لغة التدريس في المدارس الإنجليزية

نوهت بأن الدراسة بهذه النوعية من المدارس من المستوى الأول لرياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي، وتستخدم المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو» كأنشطة أساسية ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية «Connect Plus».

أولياء أمور يعلقون على المدارس اليابانية: مشروع ناجح

في سياق متصل قالت شيماء محمد، ولية أمر، إن المدارس المصرية اليابانية قائمة على فكر جديد ومهارات مختلفة، مؤكدة أن مصروفاتها الدراسية مناسبة تماما: «مش محتاجين ندي دروس خصوصية لأولادنا في أي مادة».

وأكدت نوران عرفة، بدورها، أن مشروع المدارس اليابانية هو مشروع ناجح وأفضل استثمار لولي الأمر هو الاستثمار في تعليم ابنه خاصة في المدارس المصرية اليابانية، لأنها تخرج طالبا مبدعا ومفكرا ولديه العديد من المهارات.