«التعليم» تحدد مزايا الدراسة في المدارس المصرية اليابانية

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فلسفة المدارس المصرية اليابانية تهدف إلى الوصول لتطوير قدرات الطلاب بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاث الرئيسة وهي التطوير المعرفي «تطوير أكاديمي»، والتطوير غير المعرفي، «تطوير عقلية التلاميذ وعاداتهم الحياتية وممارساتهم اليومية»، والتنمية البدنية «تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم».

وأضافت عبر الموقع الإلكتروني للمدارس اليابانية، أنها تقدم أيضا تجربة متميزة للطلاب والمعلمين، إذ يجري تدريس المناهج المصرية 2.0 الجديد باللغة الإنجليزية والمطورة، التي تهدف بشكل مباشر، إلى إعادة تشكيل نظرة المجتمع للتعليم من خلال تحسين آداء المعلم، والعمل على التلميذ لتنمية مهاراته الحياتية، ومنظومة القيم الإنسانية والمواطنة، وغيرها من المهارات التي تسهم في إعداد المواطن المصري، لمواجهة الحياة، وللتعلم مدى الحياة بشكل قائم على المتعة والسعادة والترفيه، وتقليل نسب الغياب والتسرب من التعليم.

المدارس المصرية اليابانية تتميز بشمول النظام التعليمي لأنشطة «التوكاتسو»

أوضحت الوزارة، أن المدارس المصرية اليابانية على مدار العام الدراسي الخامس، تتميز بشمول النظام التعليمي، لأنشطة «التوكاتسو اليابانية»، التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، الذي ساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، الاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالب وتجعله أكثر سعادة وإقبالًا على كل ما هو جميل.

ومن خلال الأنشطة، يتم إتاحة ممارسة العمل الجماعي للمتعلم، وتنفيذ المهام في إطار الفريق، والتعاون، للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وتعميق الولاء والانتماء للمدرسة والبيئة والوطن والعالم والكون بأثره.

كيفية الاستفادة من المكتبة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن هذه الأنشطة تتيح الفرصة للتلاميذ المشاركة في وضع نظام الفصل وإداراته، وتصميم الأنشطة وتحديد الأدوار لتنفيذها للمساعدة في الارتقاء بأدائهم وشخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، فضلاً عن مساعدتهم في التحصيل المعرفي، كما تم تخصيص أنشطة لتعليم التلاميذ غسل الأيدي وتنظيف الفصل والمدرسة، وكيفية غسل الأسنان بطريقة صحيحة، والنظافة الشخصية، والتربية الغذائية، وحماية النفس والغير من المخاطر، وكيفية الاستفادة من المكتبة.

جدير بالذكر، أن الوزارة، أعلنت فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي الجديد 202-2023، موضحة أن التقديم يستمر لمدة أسبوعين ويتم إلكترونياً.