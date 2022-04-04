  «التعليم» تعلن شروط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية والأحكام الملزمة للعمل فيها، بالتزامن مع إعلانها مجموعة من الوظائف الشاغرة بتلك المدارس، مشددة على المتقدمين بضرورة إتباع الإجراءات والشروط المطلوبة للتقديم بدقة، وأكدت أن التقديم يبدأ اليوم 4 إبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يومًا، إلكترونيًا.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن شروط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية العامة قبل البدء في تسجيل البيانات على بوابة التقدم تتمثل في التأكد من ملئ كل البيانات المطلوبة في كل فقرة والإجابة على كل الأسئلة حتى يتم حفظ البيانات والتسجيل بنجاح وأن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك ولم يسبق اتهامه في جرائم مخلة بالشرف أو تمنع تعامله مع الأطفال.

شروط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية

وجاءت الشروط التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني كالتالي:

- كل متقدم له فرصة واحدة للتقدم ولا يجوز إعادة التسجيل مرة أخرى تحت أي مسمى الإجابة على الأسئلة بالكامل فى الوقت المحدد وإلا ضاعت الفرصة الوحيدة فى التقدم لوزارة التربية والتعليم الحق في عدم قبول طلب الالتحاق بأسرة المدارس اليابانية دون إبداء أسباب.

- تشمل شروط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية على كل متقدم أن يتأكد من صحة البيانات التي سيقوم بإدخالها في استمارة التقدم وأي مخالفة لذلك سوف تؤدي إلى الاستبعاد، ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وظائف المدارس المصرية اليابانية

- يجب الالتزام بالشرائح العمرية وسنوات الخبرة لكل متقدم، على ألا يزيد السن عن الحد المقرر لكل فئة في الأول من أكتوبر 2022.

- في حال الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا.

-إجادة اللغة الإنجليزية للمعلمين للتخصصات Math, Science, English and KG إجبارية ويجب تقديم ما يثبت ذلك علماً بإن المقابلة الشخصية لهذه التخصصات ستكون باللغة الإنجليزية فقط.

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.

التعليم: مخالفة الشروط تعرض المتقدم للاستبعاد نهائيًا

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة إنجليزية.

وبالتزامن مع إعلان شروط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية، شددت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني، مؤكدة أن ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا. وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، والتأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة ورقم موبايل مفعل.