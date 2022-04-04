التعليم تتيح استمارة قياس ميول إلكترونيا للكشف عن الموهوبين بالأولمبياد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا؛ للكشف عن الموهوبين في مجالات الأولمبياد وإعداد جيل جديد مبدع نافع لمجتمعه ووطنه.

تطبيق استمارة قياس الميول على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالاهتمام بالأنشطة التربوية وإقامة الأولمبياد القومي والأفريقي في العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال.

رابط التسجيل في استمارة قياس ميول الطلاب

وأكّدت وزارة التعليم أنَّه يمكن لكل التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي والإعدادية بالمشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيًا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها (حكومي - خاص - رسمي متميز - لغات) وذلك بالتسجيل على الموقع التالي http://survey.emis.gov.eg/

ولمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأولمبياد الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://moe.gov.eg/media/joipcymy/important-announcement-for-primary-and-middle-school-students.pdf