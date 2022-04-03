عاجل.. «التعليم» تعلن التفاصيل النهائية لزيادة مكافآت المدرسين

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المذكرة المقدمة له؛ بزيادة المكافأة الخاصة بالفئات المشاركة بامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من داخل ميزانية المديرايت والإدارات التعليمية.

تفاصيل المكافآت

وكشفت وزارة التربية والتعليم في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، تفاصيل زيادة المكافآت، وهي كالتالي:

أولًا: بالنسبة لأعضاء الهيئة الفنية لوضع أسئلة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي والمهنية والفئات الخاصة:

- تُصرف المبالغ المالية المقررة من داخل ميزانية المديرية، وتكون زيادة قيمة المكافأة 50 جنيهًا عن وضع أسئلة كل مادة، و30 جنيهًا عن نموذج الإجابة، و60 جنيهًا نظير ترجمة كل ورقة، والأسئلة لها جلسة امتحانات مستقلة ونموذج الإجابة، و40 جنيهًا مكافأة أسئلة ونموذج الإجابة للعضو المتخصص في مجال المكفوفين عن كل مادة.

ثانيًا: العاملون بمركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة، يصرفون بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة التعليمية.

-يمنح رئيس المركز مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية ابتدءًا من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان بواقع اليوم بثلاثة أيام، ويمنح باقي أعضاء وعمال المركز عن أيام عملهم بالمركز ابتدءًا من تاريخ استلام الأسئلة وحتى نهاية الامتحان، بواقع اليوم بيومين، بالإضافة إلى مكافأة يوم عن كل ليلة مبيت، بمركز التوزيع ولا يصرف مكافأة عن أيام العطلات للأعضاء المكلفين بالنوبتجية في هذه الأيام.

مكافأة المنتدبين

ثالثًا: مكافأة المنتدبين للجان السير، يجري الصرف باليوم بواقع 5% من الراتب الأساسي من داخل ميزانية الإدارة التعليمية:

- ويمنح كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب وأعضاء منترول اللجنة مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية، بدءًا من تاريخ صدور خطابات التكليفق بواقع اليوم بثلاثة أيام ويمنح باقي أعضاء وعمال اللجنة مكافأة باليوم عن أيام العمل الفعلية، بدءًا من تاريخ صدور خطابات التكليف، بالنسبة لأعضاء اللجنة، وبدءًا من أيام الحضور وبالنسبة للعمال بواقع اليوم بيومين.

وأكدت الوزارة أنه في حالة وجود أيام فراغ بالجدول بخلاف العطلات الرسمية بحسب اليوم بيوم لجميع الفئات، بشرط التواجد باللجنة طبقًا لدفاتر الحضور والإنصراف.

مكافأة التقدير

رابعًا مكافأة تقدير الدرجات لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وهي كالتالي:

- زيادة قيمة التقدير لتصبح جنيهان عن كل ورقة إجابة، وبحد أقصى 24 ورقة، ويجوز العمل فترتين صباحية ومسائية في اليوم الواحد بناءً على موافقة السلطة المختصة.

- في حالة إجراء أعمال التقدير مركزي بالمديرية يجري الصرف داخل ميزانية المديرية، وفي حالة إجراء أعمال التقدير على مستوى الإدارة يتم الصرف من داخل ميزانية الإدارة.

- يستمر العمل بمعدلات تشكل جميع اللجان الواردة بالقرار الوزاري رقم 265 لسنة 1994، بشأن مكافأة الامتحان العامة، وتحرير الشهادات بوزارة التربية والتعليم.