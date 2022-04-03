«التعليم» تعلن الخطة الاستراتيجة 2026.. كاميرات مراقبة ومناهج جديدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الاستراتيجة للوزارة لعام 2022 /2026، مؤكدة أن الوزارة تعمل على محاور متعددة وبدعم كبير من الدولة وكل مؤسساتها للإسهام في بناء الإنسان المصري، عن طريق بناء نظام تعليم عصري على أحدث المعايير العالمية من رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث والرابع، بجانب تطوير التعلم والتقييم في المرحلة الثانوية من أجل التأكد من تحصيل الطلاب لنواتج التعلم الحقيقية.

تجهيز مقار لجان الثانوية العامة بكاميرات مراقبة

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن البرنامج الرئيسي الثاني لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي لتحسين جودة العملية التعليمية يتضمن التالي:

- تدريب المعلمين علي توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية.

- تطوير المعامل بالمرحلة الابتدائية الإعدادية الثانوية (عام فني - متفوقين - التربية الخاصة).

- تجهيز مقار لجان الثانويه العامه بكاميرات مراقبة.

- تأهيل المدارس الرسمية للاعتماد (تعليم عام).

- تأهيل المدارس الخاصة للاعتماد (تعليم عام).

- تقديم الدعم الفني لجودة المدارس.

نشر ثقافة الجودة بالمدارس.

إعداد الإطار العام لمناهج صفوف الإعدادية

- التنمية المهنية لأعضاء وحدات قياس الجودة بالمديريات والإدارات.

- إعداد المناهج الجديدة في ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس والصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي وفق مشروع ( 2.0).

- إعداد الإطار العام لمناهج لصفوف الإعدادية الثلاثة.

- إعداد الإطار العام لمناهج لصفوف الثانوي الثلاثة.

- إعداد دليل معلم التربية الرياضية والصحية للصف الخامس السادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي وفق مشروع (2.0).

- إعداد أدلة لأنشطة التوكاتسو للمدارس المصرية والمصرية اليابانية، للصف الخامس والسادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادی.

- استكمال إعداد المواد التعليمية التفاعلية لمناهج الصف الخامس والسادس الابتدائي ، الصف الاول والثاني الإعدادي لجميع التخصصات، لوضعها على على موقع وزارة التربية والتعليم، وبنك المعرفة المصري.

- إعداد کتب المستوى الرفيع في اللغات الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات، للصف الخامس والسادس الابتدائي الصف الأول والثاني الإعدادي-(2.0)