أمين الجامعات الأهلية: نلتزم بقرارات المجلس الأعلى والدراسة منتظمة

أكد الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمشرف على قطاع الجامعات الأهلية، أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تجب عن كل المجالس، لافتا إلى أن الجامعات «الجلالة والعلمين والمنصورة والملك سلمان»، ملتزمين بقرارات والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ملتزمون بمواعيد الامتحانات ..ووفرنا أماكن بالكليات لطلاب جامعات أوكرانيا

و أكد المشرف على الجامعات الأهلية الجديدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات في الجامعات الأهلية دون رصد أي مشكلات بشأنها وكذلك انتظام الدراسة خلال شهر رمضان دون تأجيل أو تعطيل بشأنها، مؤكداً أن هناك استعدادات لأعلى مستوى للعام الدراسي الجديد 2022 بالعديد من البرامج الدراسية والتخصصات الفريدة التي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل محليا ودوليا .

الجامعات الأهلية الجديدة

وتابع المشرف على الجامعات الأهلية، أن الجامعات الأهلية على اتم الاستعداد لاستقبال الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بعد الأحداث الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه جرى توفير الأماكن بالكليات لاستيعابهم، منوها إلى أن الطلاب الذين سيتم قبولهم بالجامعات الأهلية هم المقيدين بالمراحل التعليمية الأولى بالجامعات الأوكرانية وليس الطلاب من الفرق العليا .

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الأهلية الأربعة «العلمين و الجلالة و المنصورة و الملك سلمان»، امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للمجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجاري .