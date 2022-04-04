هندسة حلوان تحصد المركزين الأول والثاني في «رالي السيارات الكهربائية» 

في رحاب مدينة السلام شرم الشيخ، أقيمت فعاليات الموسم الرابع لسباق «رالي السيارات الكهربائية EVER 2022»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهي المسابقة التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بدعم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة.

وحضر فعاليات المسابقة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس وبحضور العديد من السادة الوزراء والسادة رجال الصناعة والاستثمار ورؤساء الجامعات والمعاهد الفنية المصرية.

وأستطاع فريق كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية الفوز بالمركز الأول في التصميم والثاني في الابتكار في هذه البطولة التي شارك فيها هذا العام 22 فريقا من 22 جامعة ومعهدا فنيا مصريا وكلية تكنولوجية.

وتم تقييم الطلاب المشاركين من جامعة حلوان والجامعات المصرية عن طريق لجنة من رجال الصناعة في السوق المصرية بخبرتهم في مجالات صناعة السيارات المحلية والصناعات الهندسية لإتاحة فرص التصنيع للفرق الأكفأ، وهي الفرق الذين تقدموا بالتصاميم النهائية للسيارات الكهربائية للمشاركة في المسابقة، بعد أن خضعوا لمرحلة التدريب الفني وورش العمل ومرحلة التصميم والمراجعات الفنية للموسم الجديد لرالي السيارات الكهربائية 2022.

جدير بالذكر أن «رالي السيارات الكهربائية EVER 2022»، أحد برامج مشروع ضخم تتبناه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويشمل تكوين تحالف وطني للتصنيع المحلى للصناعات المغذية في صناعة السيارات بهدف زيادة نسبة المكون المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى وتجميع القدرات الوطنية المبعثرة في الداخل والخارج.