6 عوامل تساعد على اتجاه الأبناء لتعاطي وإدمان المخدرات

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي من خلال برنامج «وعي»، على تطوير وعي المواطنين ودعم الإتجاهات الخاصة بالتنمية المجتمعية، من خلال نشر العديد من الرسائل منها: «ختان الإناث، الهجرة غير الشرعية، مكافحة المخدرات، الزيادة السكانية، صحة الأم والطفل، محو الأمية، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي».

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار برنامج «وعي من أجل التنمية والحياة الكريمة»، أنه يجب التوعية بأضرار وخطورة المخدرات، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسباب التي تساعد على اتجاه الأبناء للتعاطي والإدمان، وتتمثل فيما يلي:

عوامل الخطورة لتعاطي الأبناء المخدرات

- عدم تواصل الأسرة مع أبنائها وتفهمهم ومتابعتهم.

- إساءة معاملة الأبناء سواء بالشدة أو التدليل.

- انشغال الأب والأم بشكل دائم، وعدم إعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والحوار.

- إساءة معاملة الأبناء سواء بالشدة أو التدليل .

- العنف والتفكك الأسري، سواء من خلال الطلاق أو الوفاة أو الصراعات داخل الأسرة.

- سوء استخدام الأدوية.

لماذا يلجأ الشباب إلى تعاطي المخدرات؟

وأكدت «التضامن» فى تقرير صادر عنها ضمن حملة وعي من أجل التنمية، أن الشباب يلجأ إلى تعاطي المخدرات والإدمان، لعدة أسباب، وهي كما يلي:

- مجاراة الأصدقاء وحب التجربة.

- قضاء وقت الفراغ.

- ضعف الوازع الديني.

- الاعتقاد بأن المواد المخدرة تزيد القدرة البدينة والجنسية.

- الهروب من ضغوط الحياة.

رسائل مكافحة الإدمان والتعاطي

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج «وعى» يضم العديد من الرسائل التوعوية الأساسية، تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، والتي تتمثل فيما يلي:

- لا تصدق الشائعات الخاطئة بأن المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم.

- اطلب المشورة المتخصصة من الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

- التعاطي والإدمان يؤديان إلى العنف والبطالة وتدمير الأسرة.

- تعاطي المخدرات جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات.

- إذا علمت الأسرة أن أحد أبنائها يتعاطى المخدرات فعليها مصارحته فورا.