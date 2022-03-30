السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بترويج المخدرات في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد علوان السيد، بمعاقبة فني سيارات، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في منطقة كفر الشرفا التابعة لدائرة قسم شرطة المرج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علوان السيد، وعضوية المستشارين كمال الدين عبد الرحمن همام، وعلاء مصطفى عيسى، وأمانة سر أحمد فهمي، وعبد الله أبو ضيف.

حشيش وأفيون وسلاح أبيض

كشف أمر الإحالة، عن قيام المتهم «سيد. أ. س»، بإحراز جوهر مادة مخدرة الحشيش، وأحرز بقصد الاتجار مخدر «أفيون»، كما أحرز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه نفاذا لأذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهم محل تواجده محرزًا حقيبة فألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر علي 10 أكياس لجوهر الحشيش المخدر و2 كيس بداخله مادة مخدرة، وميزان حساس، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات بيع والهاتف للتواصل، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.