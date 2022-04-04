الاختيار 3 يعرض أسرارا وتسجيلات لأول مرة عن خيرت الشاطر والجماعة الإرهابية

عرضت الحلقة الثانية من مسلسل «الاختيار 3»، المذاع على قناة ON، أسرارا خفية وتسجيلات تُعرض لأول مرة عن خيرت الشاطر وجماعة الإخوان الإرهابية.

المشهد تضمن لقطات حية من تواجد المعزول محمد مرسي، في تفتيش حرب للفرقة السادسة مدرعات بالجيش الميداني الثاني، وفي هذه الأثناء انتقل الكادر إلى مشهد تمثيلي، تحدث فيه الفنان صبري فواز الذي يجسد شخصيته، إلى الفنان ياسر جلال الذي يجسد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك.

المعزول مرسي، حاول التحدث مع «السيسي»، بخصوص اجتماعه مع الإرهابي خيرت الشاطر، وفي هذه الأثناء سمع صوت طائرة عسكرية، ففزع ونظر إلى الأعلى في ذهول، وعلق الرئيس السيسي، قائلا: «ده جزء من جيش يا مصر يا أفندم، جيش الشعب وجيشك طول ما حضرتك مع الشعب كله، طول الشعب ما هو معاك، الجيش ده عمره ما هيبقى ضدك».

استبعاد الإرهابي حازم أبو إسماعيل من الترشح للرئاسة

وعرضت الحلقة مقطع فيديو للإرهابي خيرت الشاطر، وقال إنه دفع بالكثير من السلفيين العقلاء عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين، لمحاولة تهدئة الإرهابي حازم صلاح أبو إسماعيل بسبب رفضه الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية؛ لأن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.

وظهر في الفيديو أيضا، الإرهابي محمد بديع مرشد الجماعة الأسبق، الذي قال: «إحنا عارفين السلفيين كويس جدا أكتر من أي حد تاني، لأن إحنا عارفينهم من قبل السجون وأثناء وبعد السجون وعيشنا معاهم فترات تستطيع من خلالها إنك تعرف تفاصيل ما عندهم، هم ليسوا يدا واحدة .. شراذم وقياداتهم لا تملك الأمر إلا على المجموعة اللي معاهم، وبالتالي أي اتفاق صلب معهم لا تضمنهم بأي حال من الأحوال، وحصل واسأل إخوانا في الانتخابات، بيتفقوا اتفاق النهاردة والصبح تلاقي مجموعة تانية منهم مختلف».

تصور ضيق للسلفيين عن الإسلام

ووفقا لما جاء في الفيديو، فإن بديع يرى أن للسلفيين تصورًا ضيقًا عن الإسلام عند فهم الإسلام، أساؤوا إليه ولأنفسهم، ليرد عليه الشاطر، قائلا: «أنا بزرع نفسي وسطهم وبتابع كل تفاصيلهم وأي حاجة فيها قلق بحاول أعالجها أو أي حاجة فيها قلق وخطر بحاول أعالجها، ولما بيلاقي معلومة مثلا موجودة بروح مكلم أمن الدولة وكان يعني حتى داخليا وكله في أي اتجاه، لإن الموضوع أنا عارف خطورته، ما إحنا عيشنا 92 وتصعيد العنف في مصر».