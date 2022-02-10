«القصير» لـ السفير الروسي: حريصون على تطبيق أعلى معايير فنية لصادراتنا الزراعية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدينوخلال الإجتماع.

ورحب «القصير» بالسفير الروسي وأكد على عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا، مشيرا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود لزيادة التبادل التجاري

أكد «القصير» أن مصر تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع روسيا وإزالة أي عقبات تعرقل هذا التعاون خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، كما أكد على ضرورة وجود تواصل مستمر بين الجانبين للتعامل الفوري مع أي مشاكل طارئة وأشار إلى أهمية أن يقوم الجانب الروسي بإخطار الجانب المصري بالتشريعات الجديدة التي تتعلق بدخول السلع الزراعية المصرية الى الاراضي الروسية.

وأشار إلى أن مصر حريصة على سلامة منتجاتها من السلع الغذائية علي كل من المستويين المحلي والتصديري وتطبيق أعلى المعايير والمواصفات الفنية على صادرات مصر الزراعية، كما أكد علي سلامة شحنات البرتقال المصري التي تم إيقافها مؤخرا في روسيا ومطابقاتها لكافة المعايير الفنية الدوليه بما في ذلك كافة القواعد الفنية الروسية.

وشدد وزير الزراعة للسفير الروسي على أهمية وجود نقاط تواصل سريعة ولجان فنية من الجانبين لحل المشاكل الفنية الطارئة ولمنع تكرارها مستقبلا.

شراكة استراتيجية بين مصر وروسيا

من ناحيته قال «بوريسينكو» إن مصر شريك هام واستراتيجي لروسيا ونسعى دائمة لتطوير وتعميق هذه الشراكة ، وهناك تواصل مستمر مع الجهات الفنية الروسية لإزالة أي عقبات أمام دخول السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الروسية.

وحضر اللقاء د احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية