أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-4-2022

شهدت أسعار العملات المختلفة عمليات بحث عالية من المواطنين عبر محرك البحث جوجل، خاصة من الراغبين بالعمل في الخارج لمتابعة للتغيير في أسعار العملات بين الحين والآخر خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار.

وتستعرض الوطن مختلف أسعار العملات مثل دولار ويورو وريال سعودي ودينار كويتي وفق البنوك المصرية المختلفة اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل الحالي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي سجل الدرهم الإماراتي 4.96 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، كما سجل الدرهم الإماراتي سعر 4.94 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع في الإسكندرية.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 23.89 جنيه للشراء، ونحو 24.07 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 23.87 جنيه للشراء، ونحو 24.08 جنيه للبيع، كما سجل في بنك قناة السويس 23.85 جنيه للشراء، ونحو 24.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.30 جنيه للبيع مقابل 18.20 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري سعر 18.33 جنيه للبيع مقابل 18.23 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء، أما في البنك المركزي سجل الدولار 18.31 جنيه للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وعلى الجانب الآخر، سجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 4.83 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.85 جنيه للشراء، و4.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

أما اليورو فوصل سعره في بنك cib لنحو 20.21 جنيه للبيع مقابل 20.02 جنيها للشراء، وفي البنك الأهلي المصري سجل 20.26 جنيه للبيع مقابل 19.99 جنيه للشراء، كما سجل اليورو في بنك مصر، سعر 20.12 جنيه للبيع مقابل 19.98 جنيه للشراء.