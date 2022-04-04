أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 4-4-2022 فى البنوك المختلفة

سجّلت أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 4-4-2022، تباينًا سعريًا في البنوك المختلفة، حيث شهدت تراجعًا في سعر الدولار والريال السعودي واليورو والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وهي كما يلي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه

وجاءت أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري، كالتالي:

- سعر بيع الدولار 18.33 جنيه مقابل 18.23 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو 20.262 جنيه مقابل 20.0913 جنيه للشراء.

- سعر بيع الجنيه الإسترليني 24.0801 جنيه مقابل 23.874 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدينار الكويتي 60.29 61 جنيه مقابل 57.6625جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي 4.886 جنيه مقابل 4.856 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدرهم الإماراتي 4.9905جنيه مقابل 4.9601 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 4-4-2022، أعلى سعر للبيع في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 18.25 جنيه، فيما وصل سعره في بنك المصرف العربي الدولي إلى 18.29جنيه، كأفضل البنوك لشراء الدولار.

ويعتبر بنك الاستثمار العربى كأفضل البنوك التي تبيع اليورو بسعر 20.2159 جنيه، وحصل المصرف العربي الدولي على المركز الأول، كأفضل بنك لشراء اليورو اليوم، بسعر 20.2159 جنيه.

وحقق الريال السعودي أعلى سعر بيع في بنك المشرق بـ4.8649 جنيه، كما يعد بنك المصرف العربي الدولي الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.875 جنيه.

وعُرض الجنيه الإسترليني في بنك المشرق كأفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، بسعر 23.9002 جنيه، ويعد البنك المركزي المصري الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 24.0451 جنيه.

وجاء بنك saib في أول قائمة البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 59.94 جنيه، وصُنِف بنك المصرف العربي الدولي الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 60.1645 جنيه.

كما احتل بنك الأهلي الكويتي بيريوس قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.9845 جنيه، فيما جاء ببنك المصرف العربى الدولي كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.9794 جنيه.