وظائف «الشباب والرياضة».. مرتبات تصل لـ7 آلاف جنيه للراغبين في العمل

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وتحت رعاية مباشرة منه، الإعلان عن مبادرات توظيف الشباب والخريجين في كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وتوفير العشرات من فرص العمل اللائق لهؤلاء الخريجين، والراغبين في الالتحاق بسوق العمل بالقطاع الخاص.

فرص عمل ووظائف ضمن مبادرة حياة كريمة

وتأتي اهتمامات وزارة الشباب والرياضة، بمبادرات توظيف مصر، واليوم المفتوح للتوظيف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لخلق فرص عمل للمواطنين من كافة محافظات الجمهورية وللمواطنين في القرى الأكثر احتياجا، والمساهمة في خفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.

وفي هذا السياق، أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات والتدريب، بـ وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، توفير فرص عمل للشباب وحديثي التخرج، بشركة كوكي- أمريكانا.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل فرص العمل المطروحة وطبيعتها وشروطها وضوابطها والأوراق المطلوبة لشغل هذه الوظائف، على النحو التالي:

- تقدم الطلبات بشركة كوكي أمريكانا على العنوان التالي: 23 شارع مراد آخر سور حديقة الحيوان فوق بنك المصرف المتحد - الدور الثالث، وذلك يوم الاثنين المقبل، الموافق 11 أبريل 2022، بداية من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 2 مساء.

الوظائف المطروحة

1- مندوب مبيعات (مؤهل متوسط).

2- المهام: بيع وتوزيع منتجات الشركه للعملاء في منطقته البيعية، والبحث الدائم عن عملاء جدد.

3- أماكن العمل: مندوب مبيعات (الجيزة - التجمع الخامس - العاشر من رمضان).

الشروط المطلوبة للتقديم

• موقف محدد من التجنيد

• الحد الأقصى للسن 30 عاما.

المميزات والحقوق

• الراتب يصل 3200 ثابت، وعمولة مبيعات تصل إلى 7000.

• عدد ساعات العمل 8 ساعات.

• يوم اجازة في الأسبوع.

• منح نقدية بالأعياد والمدارس.

• تأمين أجتماعي- تأمين طبي خاص.

للتقديم يرجى ملء الإستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/3oi2vzS

- للاستعلام واتس أب / تليفونيا: 01000507747، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3J5HqAa