فرص عمل توفرها وزارة الشباب.. 19 وظيفة ومهنة والمقابلات الاثنين المقبل

تواصل وزارة الشباب والرياضة، المساهمة في توفير فرص عمل للشباب، والخريجين من كافة المؤهلات الدراسية بخبرات وبدون خبرات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار خطة الدولة لخفض معدلات البطالة.

طرح الوظائف من خلال مبادرة توظيف مصر

وأعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات» بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، اليوم التوظيفي، حيث سيتم تقديم الأوراق والطلبات بفرع الهرم وذلك لشغل وظائف ومهن بخبرات وبدون خبرات بفرع سبينس الجديد بالمهندسين بشارع سليمان أباظة:

نوع الوظائف والمهن المطلوب شغلها

1. جزار «شرط الخبرة»

2. مراقب كاميرات «شرط الخبرة»

3. مشرف ثلاجات «شرط الخبرة»

4. مشرف أمن «شرط الخبرة»

5. مشرف مخزن «شرط الخبرة»

6. مشرف أغذية جافة وثلاجات «شرط الخبرة»

7. مشرف استلامات «شرط الخبرة»

8. شيف جبن «شرط الخبرة»

9. موظف أمن

10. منسق أرفف بالصالة

11. منسق أرفف بالمخزن

12. محضر طلبات

13. ترولى بوى

14. كاشير

15. منسق أسعار وديكور

16. خدمة عملاء

17. موظف خزنة

18. موظف استلامات

19. بائعون بمختلف الأقسام «الجبن - الجزارة - الخضار والفاكهة»

مكان العمل: المهندسين - مكان المقابلات: الهرم

المميزات والحقوق

• المرتب على حسب الخبرة

• عدد ساعات العمل 9 ساعات

• تأمينات طبية واجتماعية

• حافز على مبيعات الفرع

• فرص للترقي

الشروط المطلوبة للتقديم

• مؤهل متوسط وبدون مؤهل يجيد الكتابة والقراءة

• ذكور وإناث

• حد أقصى للسن 35 سنة

• موقف واضح من التجنيد

- للتقديم: سبينس فرع الهرم الموجود بشارع الهرم الرئيسي بالمريوطية جالاكسى م

موعد المقابلات: يوم الاثنين 28 فبراير 2022 من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م

للاستعلام واتس آب/ تليفونيا: 01064481113

للتقديم يرجى ملء الاستمارة والحضور مباشرة:

https://bit.ly/3I3OE88

- التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي: https://bit.ly/34RTDu0