سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-4-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اهتماما كبيرا من المواطنين، لدوره في التأثير على مختلف أسعار المنتجات المختلفة، إذ إنّه من أهم العملات التي يهتم المواطنين بمتابعة أسعارها بشكل دوري، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الدولار نستعرض الأسعار في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس وغيرها، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.19 جنيه للشراء، و15.29 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 5 أبريل، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك المشرق

وسجل الدولار في بنك المشرق نحو 18.3 جنيه للبيع، مقابل 18.2 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 5 أبريل، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي بنحو 18.31 جنيه للبيع، مقابل 18.21 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل الدولار سعر 18.33 جنيه للبيع مقابل 18.23 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 18.33 جنيه للبيع، مقابل 18.23 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، اليوم الثلاثاء 5 أبريل الحالي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.29 جنيه للبيع، مقابل 18.19 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 5 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 18.20 جنيه للشراء، و15.30 جنيه للبيع، اليوم الثلاثاء 5 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.