أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت 2-4-2022

زادت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول أسعار الفاكهة اليوم السبت 2 أبريل الموافق الأول من رمضان، إذ تحرص السيدات وربات البيوت وصغار التجار لمعرفة تلك السلعة التي يتم تناولها بكثرة خلال شهر رمضان الكريم في عدة صور منها العصائر الطبيعية والمشروبات المتنوعة، خلال ساعات الإفطار، بغرض تعويض الجسم عما يفقده من سكريات خلال ساعات الصيام.

ومن منطلق حرص واهتمام بوابة «الوطن»، بما يبحث عنه المواطن بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية والمحلات التجارية اليوم جمعة الموافق 2 من شهر أبريل عام 2022، وجاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

وجاءت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية للكيلو كالتالي:

- الفراولة:

سجل سعر الفراولة 12 جنيها.

- الجوافة:

وصل سعر كيلو الجوافة إلى 13.5 جنيه.

- الكنتالوب:

وصل سعر كيلو الكنتالوب إلى 12 جنيها.

- البرتقال:

وصل سعر كيلو البرتقال العصير إلى 5.5 جنيه.

- الخوخ:

سعر كيلو الخوخ وصل إلى 15 جنيهًا.

- الموز البلدي:

سعر كيلو الموز البلدي، وصل إلى 10.75 جنيه.

- التفاح:

وصل سعر كيلو التفاح الأحمر المستورد إلى 25 جنيها.

- اليوسفي:

وصل سعر اليوسفي إلى 10.75 جنيه.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أما عن أسعار الفاكهة في سوق العبور فسجلت اليوم السبت وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يلي:

- الفراولة:

تراوحت بين 7 و10 جنيهات.

- الجوفة:

تراوح بين 4 و11 جنيهًا.

- الماندرين:

12 جنيهًا.

- الكنتالوب:

تراوح بين 4 و8 جنيهات.

- اليوسفي:

فيما وصل سعر كيلو اليوسفي لقيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

- المانجو:

وجاء سعر المانجو المستورد ليتراوح بين 25 إلى 45 جنيهًا.

- البطيخ:

تراوح سعر حبة البطيخ وزن 8 و10 كيلو ما بين 40 و50 جنيها.

- الخوخ:

بلغ سعر الكيلو من الخوخ العريشي 7 و15 جنيهًا.

- العنب:

سجل سعر كيلو العنب المستورد سعر 30 جنيهًا للكيلو.

- البرتقال البلدي:

تراوح ما بين 2 و 5.5 جنيه.

- البرتقال السكري:

تراوح بين 2.5 جنيه و 6.5 جنيه.