أسعار الفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأحد 3-4-2022

تزامنًا مع ثالث أيام شهر رمضان الكريم، يبحث الكثيرون عن أسعار السلع الغذائية، وعلى رأسها أسعار الفاكهة التي تتواجد بشكل أساسي على مائدة الإفطار أو السحور، حيث استقرت أسعار معظم الأصناف في السوق المحلي.

وللمهتمين، يعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الفاكهة في السوق المحلي، وفق جولة على عدد من الأسواق، إضافة إلى أسعارها على موقع سوق العبور.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية، كما يلي:

يوسفي 10.75 جنيه.

فراولة 12 جنيها.

جوافة 13.5 جنيه.

كنتالوب 10 جنيهات.

خوخ 19 جنيهًا.

موز بلدي 10.75 جنيه.

تفاح أحمر مستورد 25 جنيها.

برتقال عصير 5.5 جنيه.

برتقان بصرة 10 جنيهات.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي، كما يلي:

البرتقال صيفي بين 2 إلى 3 جنيهات.

البرتقال أبو سرة يتراوح بين 2.50 إلى 6.5 جنيه.

اليوسفي تراوح بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

كيلو الفراولة اليوم تراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

طبق الجوافة تراوح بين 4 إلى 11 جنيهًا.

الكنتالوب بين 4 إلى 8 جنيهات.

مانجو مستورد سوداني تراوح بين 30 إلى 50 جنيهًا.

بطيخ حبة وزن بين 8 إلى 10 كيلو بسعر يتراوح بين 40 إلى 50 جنيها.

الخوخ العريشي تراوح بين 7 إلى 15 جنيهًا.

جريب فروت تراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

عنب مستورد أسود سعره 30 جنيهًا للكيلو.

التفاح الأمريكاني بين 19 و23 جنيهًا، والجولدن بين 16 إلى 20 جنيهًا، والسوري واللبناني بين 12 إلى 18 جنيهًا.