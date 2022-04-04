الاختيار 3 الحلقة 2.. «كل بطل في مأموريته بيحمي بلده بطريقته»

سلطت الحلقة الثانية من مسلسل الاختيار 3، المذاع على شاشة on، أحد العمليات الخاصة التي استهدفت لقبض على عنصر إرهابي أجنبي داخل أحد البيوت.

التخطيط لتحييد عنصر أجنبي

وظهر في المشهد الفنان أحمد عز، والذي يقوم بدور ضابط في المخابرات العامة، موجها حديثه لضابط آخر في أثناء لتخطيط للعملية، حيث قال له إن المعلومات والمعاينات التي أجريت للمكان الموجود فيه العنصر الأجنبي بينت وجود 3 بيوت يجري الدخول لها عن طريق مدق، ويوجد منزلان بجوار بعضهما، وآخر يوجد فيه العنصر.

من جانبه قال الضابط الآخر لأحمد عز، إنه بعد مراجعة كل المعلومات والصور والمعاينات، ومراجعة الخطة بشكل كامل مع المقدم «مصطفى» تبين أن المشكلة الوحيدة التي ستواجه العملية أن أي تحرك للمركبات من على الطريق من السهل للغاية سماع تحركها، لذا سيتم التحرك بمجموعتين قبل البيت، ثم يتم التحرك تكتيكيا حتى الوصول للمنزل رقم 1.

وأضاف أن الطاقم الأول سيتحرك في الفاصل بين بيت رقم 2 و3 بينما الطقم الثاني سيتحرك بمحازاة المدق ليحقق عنصر المفاجأة، فرد عليه أحمد عز مطالبا إياه بتحييد العنصر، قائلا: «مش هوصيك أنا عاوزه حي»، ليرد عليه الضابط: «متقلقش سيادتك العملية دي هتتم على أعلى مستوى».

مأمورية للعمليات الخاصة

كما سلط أحد المشاهد الأخرى في المسلسل الضوء على مأمورية يقوم بها الفنان أحمد السقا والذي يقوم بدور ضابط في المخابرات الحربية، متنكرا في دور سائق تاكسي، فتركب معه إحدى الفتيات والتي فوجئ بمعرفته اسمها وسبب هروبها من أهلها من الشرقية، لذلك شعرت بالقلق والخوف، رغم أنه طمأنها بأنه لم يأت من طرف أهلها، وطلبت منه النزول من التاكسي فوافق على نزولها محذرا إياها: «انزلي بس اعملي حسابك هنتقابل تاني».